Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Достраивать ДВФУ на Русском будут за счет продажи старых зданий
16 Августа 2012, 23:21 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ZRPRESS. Строительство второй очереди университетского кампуса на о. Русском будет вестись на средства, полученные от продажи части старых зданий, расположенных на материковой части Владивостока, сказал ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.
При этом жилой фонд, т. е. общежития, продаваться не будут. Существует программа, рассчитанная на период 2013 – 2015 годов, в течение которого продажи будут осуществляться в строго регламентированном законом порядке, - подчеркнул ректор.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
Автор: Надежда Воронцова
Теги:
Новости тематики
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Парк Минного городка во Владивостоке обречен на прозябание
- Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
- Владивосток поставили в пример другим городам России
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста
- Стройка у дома Элеоноры Прей во Владивостоке угрожает жизни людей
Новости раздела
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина
- Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом
- У экс-мэра Владивостока нашлись союзники в Конституционном суде
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Стало известно точное время начала снегопада во Владивостоке
- Новые улицы появились во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
Loading...