Достраивать ДВФУ на Русском будут за счет продажи старых зданий

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ZRPRESS. Строительство второй очереди университетского кампуса на о. Русском будет вестись на средства, полученные от продажи части старых зданий, расположенных на материковой части Владивостока, сказал ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.

При этом жилой фонд, т. е. общежития, продаваться не будут. Существует программа, рассчитанная на период 2013 – 2015 годов, в течение которого продажи будут осуществляться в строго регламентированном законом порядке, - подчеркнул ректор.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».