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Молодежь из Москвы и Питера едет учиться во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ZRPRESS. На бюджетные места в Дальневосточный федеральный университет зачислены абитуриенты из 45 субъектов РФ. Документы подавали претенденты из 56 регионов.
Молодые люди из 45 субъектов Федерации, включая крупнейшие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, поступили на бюджетные места в ДВФУ. Их число составило примерно 20% от всех зачисленных на первый курс, - сообщил 15 августа журналистам на пресс-конференции ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.
Самый высокий проходной балл – 250, оказался на международном отделении, традиционно высокие баллы продемонстрировали экономическое и некоторые гуманитарные направления. Первокурсниками ДВФУ уже стали более 3 тыс. молодых людей, в их числе 663 человека, кто по итогам ЕГЭ получили 200 и более баллов и уже включены в университетскую программу поддержки высокобалльников. Таких студентов первокурсников в университете в этом году оказалось в полтора раза больше, чем в прошлом году. «Это значит, что мы привлекли не тех, кто остался, а лучших, кто с самого начала ориентировались на учебу в ДВФУ», - подчеркнул ректор ДВФУ.
Надежда ОКОВИТАЯ, «Золотой Рог».
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