«Дни мира на Тихом океане» пройдут во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа, ZRPRESS. В начале сентября в столице Приморья пройдет ряд мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Эта памятная дата отмечается 2 сентября, однако тематические мероприятия начнутся уже в конце августа. Так, 31 августа праздничные программы «Салют, Победа!», «Мы сегодня вспоминаем дни войны», «Поклонимся великим тем годам» пройдут в пришкольных лагерях. Концертные программы состоятся на открытых площадках районов города.

Основные мероприятия развернутся 2 сентября. На этот день запланирована торжественная церемония возложение венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», открытие стелы «Город воинской славы», а также торжественные митинги.

Кроме того, в рамках «Дней мира на Тихом океане» пройдет гражданско-патриотическая акция «Гордость» - активная молодежь города проведет субботник на территории Морского кладбища. Тематические мероприятия состоятся в муниципальных центрах детского творчества, в муниципальных библиотеках запланированы патриотические часы.

«Золотой Рог».