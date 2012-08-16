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«Дни мира на Тихом океане» пройдут во Владивостоке

16 Августа 2012, 03:17 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа, ZRPRESS. В начале сентября в столице Приморья пройдет ряд мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Эта памятная дата отмечается 2 сентября, однако тематические мероприятия начнутся уже в конце августа. Так, 31 августа праздничные программы «Салют, Победа!», «Мы сегодня вспоминаем дни войны», «Поклонимся великим тем годам» пройдут в пришкольных лагерях. Концертные программы состоятся на открытых площадках районов города.

Основные мероприятия развернутся 2 сентября. На этот день запланирована торжественная церемония возложение венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», открытие стелы «Город воинской славы», а также торжественные митинги.

Кроме того, в рамках «Дней мира на Тихом океане» пройдет гражданско-патриотическая акция «Гордость» - активная молодежь города проведет субботник на территории Морского кладбища. Тематические мероприятия состоятся в муниципальных центрах детского творчества, в муниципальных библиотеках запланированы патриотические часы.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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