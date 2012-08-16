Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Дни мира на Тихом океане» пройдут во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 15 августа, ZRPRESS. В начале сентября в столице Приморья пройдет ряд мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны.
Эта памятная дата отмечается 2 сентября, однако тематические мероприятия начнутся уже в конце августа. Так, 31 августа праздничные программы «Салют, Победа!», «Мы сегодня вспоминаем дни войны», «Поклонимся великим тем годам» пройдут в пришкольных лагерях. Концертные программы состоятся на открытых площадках районов города.
Основные мероприятия развернутся 2 сентября. На этот день запланирована торжественная церемония возложение венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», открытие стелы «Город воинской славы», а также торжественные митинги.
Кроме того, в рамках «Дней мира на Тихом океане» пройдет гражданско-патриотическая акция «Гордость» - активная молодежь города проведет субботник на территории Морского кладбища. Тематические мероприятия состоятся в муниципальных центрах детского творчества, в муниципальных библиотеках запланированы патриотические часы.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова
- Во Владивостоке появилось много новых названий для улиц
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- Завтра во Владивостоке пройдет морской субботник
- Во Владивостоке хотят пустить грузовые поезда через центр города
- "Бессмертный полк" пройдёт по Владивостоку в День Победы
- Куда пойти во Владивостоке в предстоящие выходные
- У Владивостока появится свой гимн
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"