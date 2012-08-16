Владивостокцы должны выработать маркетинговый взгляд на город

Чтобы сделать Владивосток привлекательным для инвестиций, нужно не только изменить уровень сервиса и отношение к туристам, но и выработать у жителей маркетинговый взгляд на город и его возможности. Это мнение бизнес-тренера, руководителя фонда продвижения российской культуры «Диалог на русском» Елены ЯШИНОЙ, высказанное корреспонденту PrimaMedia.

- Я первый раз во Владивостоке и вижу, что в городе живут хорошие, добрые, радушные люди. Но у них полностью отсутствует маркетинговый взгляд на город, это касается и горожан, и управленцев. К примеру, в бизнес-проектах называется проблема привлечения туристов, но люди не понимают, зачем здесь должны быть туристы и как их можно и нужно встречать. Здесь не очень качественный сервис, ощущается отсутствие профессионализма и клиентоориентированности в работе кафе, такси, в других сферах городской жизни», - отметила Елена Яшина. По мнению эксперта, эту проблему легко исправить.

- Жители Владивостока, если они хотят привлечь инвестиции, должны перестать быть куликами, которые не хотят хвалить свое болото. Это достигается изменением ментальности. Мне кажется, что тема дискуссии, которую ведет сейчас «Единая Россия», выбрана удачно, поскольку она направлена на преобразование Владивостока, - считает эксперт.

«Золотой Рог».