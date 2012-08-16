Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокцы должны выработать маркетинговый взгляд на город
Чтобы сделать Владивосток привлекательным для инвестиций, нужно не только изменить уровень сервиса и отношение к туристам, но и выработать у жителей маркетинговый взгляд на город и его возможности. Это мнение бизнес-тренера, руководителя фонда продвижения российской культуры «Диалог на русском» Елены ЯШИНОЙ, высказанное корреспонденту PrimaMedia.
- Я первый раз во Владивостоке и вижу, что в городе живут хорошие, добрые, радушные люди. Но у них полностью отсутствует маркетинговый взгляд на город, это касается и горожан, и управленцев. К примеру, в бизнес-проектах называется проблема привлечения туристов, но люди не понимают, зачем здесь должны быть туристы и как их можно и нужно встречать. Здесь не очень качественный сервис, ощущается отсутствие профессионализма и клиентоориентированности в работе кафе, такси, в других сферах городской жизни», - отметила Елена Яшина. По мнению эксперта, эту проблему легко исправить.
- Жители Владивостока, если они хотят привлечь инвестиции, должны перестать быть куликами, которые не хотят хвалить свое болото. Это достигается изменением ментальности. Мне кажется, что тема дискуссии, которую ведет сейчас «Единая Россия», выбрана удачно, поскольку она направлена на преобразование Владивостока, - считает эксперт.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивосток прибывает океанский лайнер CostaNeoRomantica
- Экс-глава Владивостока поддержал смелую инициативу директора музея имени Арсеньева
- Национальная организация туризма Кореи представит Олимпийский павильон на "Улице Дальнего Востока"
- Во Владивосток в понедельник прибывает "Мечта океана"
- Завтра во Владивосток впервые прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica
- Яркий и незабываемый отдых ждет жителей и гостей Владивостока
- Лайнер "CostaVictoria" посетит Владивосток в начале мая
- На железнодорожном вокзале Владивостока ремонтируют памятный паровоз (фото)
- Владивосток становится всё более привлекательным для иностранных и российских туристов
- Из Владивостока в Далянь теперь можно улететь прямым рейсом
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов