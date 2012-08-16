Муниципальных автобусов на низководном мосту через Амурский залив во Владивостоке не будет

Рабочая группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС провела общественную экспертизу двух объектов: низководного моста через Амурский залив и трассы п. Новый - бухта Патрокл.

Группа сформирована самими жителями Владивостока. В нее вошли 12 человек разных профессий: девять избранных путем голосования в интернете, трое назначены губернатором. Возглавляет работу группы Марина ШЕМИЛИНА, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья.

Пока общественная приемка проводится непосредственно на объектах, каждый житель Приморья может отправить свои предложения по «усовершенствованию» работы построенного членам группы общественной приемки или в соцсети, или на их электронные адреса. Можно сбросить пожелания в специальные ящики, установленные во Владивостоке по адресам:

ул. Светланская, 22 (находится в общественной приемной, вход со стороны Алеутской);

ул. Алеутская, 45а; ул.1-я Морская, 4;

ул. Бородинская, 12

Можно позвонить по телефону «горячей линии»: 220-92-53. Она работает в рабочие дни, с 9.00 до 16.00.

Задачу группе общественной приемки поставил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ: «Нужна информация по адаптации объектов саммита под нужды горожан. Необходимо поднастроить городскую инфраструктуру: доделать фасады, обустроить съезды».

Генеральная линия

Опыт осмотра объектов членами группы общественной приемки показывает, что никому не приходит в голову утверждать, что что-то из построенного строить не надо было.

Задача членов группы общественной приемки - адаптация построенного к комфортному и безопасному использованию в дальнейшей эксплуатации. «Спасибо, что построили, а теперь наша задача дать рекомендации, чтобы эта дорога людям была удобна», - сказал Валентин АНИКЕЕВ.

От берега до берега

Группа отправилась к низководному мосту. Члены группы обсуждают строительство объекта и то, какие предложения с учетом идущего обсуждения строек на форумах местных сайтов стоит рассматривать всерьез. В автобусе сажусь рядом с архитектором, членом-корреспондентом РААСН, профессором кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Валентином Аникеевым, предложенным в группу губернатором Миклушевским. Тут же со слов профессора выясняется, что мост через Амурский залив не относится к магистралям городского значения, то есть по нему в соответствии с первоначальным проектом не предусмотрено движение автобусов муниципального значения, а только автобусов междугородних. Это был ответ на позже заданный членом рабочей группы Еленой НОВИЦКОЙ вопрос о движении по низководному мосту общественного транспорта. Однако это не значит, что автобусы по ней никогда пойдут, если от горожан такие предложения поступят – администрация их рассмотрит, - отмечает и.о. директора департамента дорожного хозяйства Игорь ПЕТЕРИМОВ.

- Дорога призвана сократить протяженность трассы М-60 при выезде из краевого центра, она и сокращает ее на 13 километров, - считает один из членов рабочей группы Валентин Аникеев. К тому же по схеме дорожного движения новая дорога пойдет далее и даст возможность выезжать на трассу М-60 за Вольно-Надеждинском, перед поворотом на Тавричанку. То есть это еще одна, как говорят специалисты, вылетная трасса. Так к ней и надо относиться.

Похоже, такое предназначение хоть и понятно, но не удовлетворило ряд других членов общественной приемки. «Мне на форум пишут жители поселков Нового, Де-Фриз, Шмидтовка, мол, они на полуострове как в резервации», - сказала член группы общественной приемки Наталья ТЕРЕЩЕНКО. А Владимир ЧУБАЙ сослался на беседу с жителями Де-Фриза, которые недоумевают, почему они не могут воспользоваться дорогой. Владимир ИСАКОВ не видит ничего страшного в том, что дорога станет не скоростной, если на ней появятся повороты и съезды; по его словам, объекты строились для людей и должны быть удобными в эксплуатации жителями края.

Словом, уже понятно: одним из выводов группы будет предложение по дообустройству дороги информационными стендами, дополнительными съездами для удобства жителей прилегающих к трассе поселков, организация необходимых разворотов и пешеходных переходов.

К слову, развязка при въезде на мост на Седанке видна всем, будет построена развязка и на другом берегу залива, там, где заканчивается низководный мост. Будут здесь же, рядом с развязкой на Де-Фризе, и отстойники для большегрузного транспорта на случай обледенения трассы или штормового ветра в 30 метров в секунду и более. Но такой, говорят специалисты, бывает во Владивостоке чрезвычайно редко.

Едва на низководном мосту через Амурский залив группе начали рассказывать про его достоинства, рядом проехал КАМАЗ, и мост завибрировал, что вызвало оживление среди общественников.

- Мост не качается, он работает. Мост находится на опорных резиновых частях и, когда идет движение техники в обе стороны, он отыгрывает. У него такая конструкция, это естественное колебание. Амплитуда колебаний за пределы строительных норм не выходит, - пояснил заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» Вадим ЧЕРЕДНИК.

Проверка слуха

Наталья Терещенко проверила у Игоря Петеримова слух о платном проезде по низководному мосту. «Нет, этого не будет. По крайней мере, администрация края вводить плату за проезд по низководному мосту через Амурский залив не планирует», - ответил он.

Кстати, членов группы, увидевших решетки ливневых стоков на мосту, заинтересовало, вода – дождевая или зимой талая, да еще с химикатами – будет стекать с низководного моста прямо в залив? «Нет, не будет, - объяснил Вадим Чередник. - На каждой опоре моста предусмотрены отдельные водоочистные. Предусмотрена двойная фильтрация воды через дренаж и очистные сооружения, а потом слив в море.

Короткие диалоги в автобусе

Мост имеет форму дуги. По словам Валентина Аникеева, «на оконечности Де-Фриза заканчивается санитарная зона залежей целебных грязей. В запретной зоне вести стройку нельзя, поэтому по требованию Росприроднадзора эту зону пришлось обойти».

- А неужели там еще есть целебные грязи?

-Есть! Еще какие! На тысячу лет хватит. Это же не целебная грязь исчезла, а санаторий развалился.

- На какую скорость движения мост рассчитан?

- По проекту на 120 километров в час, а разрешения на скоростные режимы на конкретных участках будет давать ГИБДД.

Увидев работающую на развязке на Седанке дорожную технику, сидящий рядом Владимир ЧУБАЙ заметил, что «закупка ее очень правильное решение, техника позволит компаниям работать еще очень долгое время и после этих строек».

Четыре составные части дороги

Для обывателей дорога п. Новый - бухта Патрокл - единая. Специалисты разделяют ее на участки. По участку от низководного моста до трассы М-60 группа общественной приемки также проехала.

Дорога покрыта впервые примененным во Владивостоке покрытием ШМАБС (щебеночно-мастичная асфальтовая бетонная смесь). «Это современная технология с использованием полимеров, она должна простоять намного дольше, чем обычный асфальтобетон. А шероховатость сделана для лучшего сцепления колес с дорогой», - пояснил членам группы генеральный директор «Примавтодора» Лев ПАНЧЕНКО.

На этом участке та же проблема – нет съездов и возможности для разворотов автомобилей. Собственно, в департаменте дорожного хозяйства есть понимание, что они необходимы, но в каких конкретно местах, как раз и должны указать члены группы общественной приемки.

- Поймите, дорогу сделали, сейчас она будет обрастать съездами, переходами. Знаю, что и губернатор это понимает. Все будет сделано с течением времени, - считает Лев Панченко.

От залива до залива

На 3 и 4-м участках дороги п. Новый - бухта Патрокл тоже есть что подправить, как и ставил задачу губернатор Владимир Миклушевский.

Первое, что бросается в глаза опытному автомобилисту, – невозможность попасть на дорогу, например, из 71-ого микрорайона. Сами строители готовы делать съезды и заезды, проблема в финансировании и во времени. Но, с другой стороны, съезды и заезды построены мостостроителями в районе Седанки, Снеговой Пади, в малоэтажном микрорайоне, который сегодня возводится в бухте Патрокл, а также в районе улицы Катерной и Бархатной.

На улице Космонавтов, где прошло обрушение габионной стенки, работы продолжаются, хотя движение открыто. Строители восстановили откос насыпи, в будущем здесь планируется возвести бетонную завесу, чтобы исключить размывание грунта подземными водами. Общественники обратили внимание, что вдоль улицы Катерной – там чуть выше ранее существовавшей построена новая улица - сносятся жилые ветхие дома. По ул. Черемуховой общественная группа проскочила к строящемуся театру оперы и балета и проехала по мосту через Золотой Рог. Однако туманный день многое увидеть не дал. Но к этому объекту общественная приемка еще вернется.

Члены группы общественной приемки провели уже рабочее заседание, на котором обозначили предварительные итоги осмотра двух объектов саммита из нескольких, что должны принять. Например, они решили обратиться в профильные департаменты Приморского края и администрации Владивостока с предложением возвести виадук через оживленный участок новой магистрали в районе общеобразовательной школы №51 Владивостока, а также рассмотрели обращение ТОСовцев «Де–Фриз» с просьбой восстановить межквартальную поселковую дорогу.

До 20 сентября рабочая группа должна дать свои предложения по дообустройству объектов саммита АТЭС для граждан губернатору Приморского края. По словам Владимира Миклушевского, все поступившие предложения будут рассмотрены в администрации края и ранжированы по их важности для жителей Владивостока и Приморского края, а также по срокам реализации.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".