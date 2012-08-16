www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.16 р. 100 JPY: 58.75 р.
EUR: 77.68 р. 10 CNY: 96.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Владивосток-2012: А мосты нам по фен-шуй

16 Августа 2012, 17:41 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа, ZRPRESS. 2012 год по праву можно назвать эпохальным в истории развития Владивостока.

Именно в этот год произошли события, которые на ближайшие десятилетия зададут темп развития территории. Введены в эксплуатацию мост через пролив Босфор Восточный, который впервые в истории соединил материковый Владивосток и остров Русский, мост через бухту Золотой Рог, о котором говорили и мечтали в последние 100 лет, низководный мост п-ов Де-Фриз – Седанка, построена автодорога на Патрокл, сданы в эксплуатацию объекты Дальневосточного федерального университета на о. Русском, в которых в сентябре 2012 г. пройдёт саммит стран АТЭС и многое другое.

zrpress.ru Само по себе проведение мероприятия саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке, куда съедутся высокие гости из 21 страны, является для Владивостока, Приморья, Дальнего Востока и России грандиозным событием.

Все эти факторы заряжают нашу территорию энергией (или, как говорят в фэн-шуй, - ЦИ) потенциалом развития на ближайшие десятилетия.

zrpress.ru В фэн-шуй одним из главных понятий считается словосочетание «шэн-ци» или конструктивная сторона дыхания Вселенной. Шэн-ци даёт заряд энергии развития окружающей территории. Все выше перечисленные факторы можно считать зарядом Шэн-ци и, соответственно, мы вправе ожидать динамичного и гармоничного развития форпоста России на востоке страны.

Владивосток является, как говорится, форпостом России на Востоке или фасадом (лицевой стороной) страны на Восточных рубежах. Согласно фэн-шуй красивый, ухоженный, приглашающий фасад притягивает в дом благотворную, счастливую энергию. Красивый фасад Владивостока незамедлительно положительно скажется на обитателях территории и региона. Благоприятный фасад, как воронка, притягивает положительную энергию, в т. ч. и инвесторов со всего мира.

Итак, заряд территории произошёл, фасад краевой столицы в лице о. Русского активизирован и открыт. Одними из первопроходцев активизации территории выступает молодая студенческая аудитория, которая будет жить и учиться в кампусах университета на острове. В дальнейшем новые автомобильные развязки и стройки на Русском ещё более активизируют фасад города (но это уже другая история). Итак, Владивосток вперёд!

P.S. Почему это стало возможным, автор предлагает прочитать интервью на его сайте http://feng-shuivladivostok.ru/, в разделе пресса.

Евгений ЦВЕЛЕВ, специалист по фэн-шуй.

«Золотой Рог».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru