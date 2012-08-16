Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток-2012: А мосты нам по фен-шуй
ВЛАДИВОСТОК, 14 августа, ZRPRESS. 2012 год по праву можно назвать эпохальным в истории развития Владивостока.
Именно в этот год произошли события, которые на ближайшие десятилетия зададут темп развития территории. Введены в эксплуатацию мост через пролив Босфор Восточный, который впервые в истории соединил материковый Владивосток и остров Русский, мост через бухту Золотой Рог, о котором говорили и мечтали в последние 100 лет, низководный мост п-ов Де-Фриз – Седанка, построена автодорога на Патрокл, сданы в эксплуатацию объекты Дальневосточного федерального университета на о. Русском, в которых в сентябре 2012 г. пройдёт саммит стран АТЭС и многое другое.
Само по себе проведение мероприятия саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке, куда съедутся высокие гости из 21 страны, является для Владивостока, Приморья, Дальнего Востока и России грандиозным событием.
Все эти факторы заряжают нашу территорию энергией (или, как говорят в фэн-шуй, - ЦИ) потенциалом развития на ближайшие десятилетия.
В фэн-шуй одним из главных понятий считается словосочетание «шэн-ци» или конструктивная сторона дыхания Вселенной. Шэн-ци даёт заряд энергии развития окружающей территории. Все выше перечисленные факторы можно считать зарядом Шэн-ци и, соответственно, мы вправе ожидать динамичного и гармоничного развития форпоста России на востоке страны.
Владивосток является, как говорится, форпостом России на Востоке или фасадом (лицевой стороной) страны на Восточных рубежах. Согласно фэн-шуй красивый, ухоженный, приглашающий фасад притягивает в дом благотворную, счастливую энергию. Красивый фасад Владивостока незамедлительно положительно скажется на обитателях территории и региона. Благоприятный фасад, как воронка, притягивает положительную энергию, в т. ч. и инвесторов со всего мира.
Итак, заряд территории произошёл, фасад краевой столицы в лице о. Русского активизирован и открыт. Одними из первопроходцев активизации территории выступает молодая студенческая аудитория, которая будет жить и учиться в кампусах университета на острове. В дальнейшем новые автомобильные развязки и стройки на Русском ещё более активизируют фасад города (но это уже другая история). Итак, Владивосток вперёд!
P.S. Почему это стало возможным, автор предлагает прочитать интервью на его сайте http://feng-shuivladivostok.ru/, в разделе пресса.
Евгений ЦВЕЛЕВ, специалист по фэн-шуй.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя