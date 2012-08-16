Владивосток-2012: А мосты нам по фен-шуй

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа, ZRPRESS. 2012 год по праву можно назвать эпохальным в истории развития Владивостока.

Именно в этот год произошли события, которые на ближайшие десятилетия зададут темп развития территории. Введены в эксплуатацию мост через пролив Босфор Восточный, который впервые в истории соединил материковый Владивосток и остров Русский, мост через бухту Золотой Рог, о котором говорили и мечтали в последние 100 лет, низководный мост п-ов Де-Фриз – Седанка, построена автодорога на Патрокл, сданы в эксплуатацию объекты Дальневосточного федерального университета на о. Русском, в которых в сентябре 2012 г. пройдёт саммит стран АТЭС и многое другое.

Само по себе проведение мероприятия саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке, куда съедутся высокие гости из 21 страны, является для Владивостока, Приморья, Дальнего Востока и России грандиозным событием.

Все эти факторы заряжают нашу территорию энергией (или, как говорят в фэн-шуй, - ЦИ) потенциалом развития на ближайшие десятилетия.

В фэн-шуй одним из главных понятий считается словосочетание «шэн-ци» или конструктивная сторона дыхания Вселенной. Шэн-ци даёт заряд энергии развития окружающей территории. Все выше перечисленные факторы можно считать зарядом Шэн-ци и, соответственно, мы вправе ожидать динамичного и гармоничного развития форпоста России на востоке страны.

Владивосток является, как говорится, форпостом России на Востоке или фасадом (лицевой стороной) страны на Восточных рубежах. Согласно фэн-шуй красивый, ухоженный, приглашающий фасад притягивает в дом благотворную, счастливую энергию. Красивый фасад Владивостока незамедлительно положительно скажется на обитателях территории и региона. Благоприятный фасад, как воронка, притягивает положительную энергию, в т. ч. и инвесторов со всего мира.

Итак, заряд территории произошёл, фасад краевой столицы в лице о. Русского активизирован и открыт. Одними из первопроходцев активизации территории выступает молодая студенческая аудитория, которая будет жить и учиться в кампусах университета на острове. В дальнейшем новые автомобильные развязки и стройки на Русском ещё более активизируют фасад города (но это уже другая история). Итак, Владивосток вперёд!

P.S. Почему это стало возможным, автор предлагает прочитать интервью на его сайте http://feng-shuivladivostok.ru/, в разделе пресса.

Евгений ЦВЕЛЕВ, специалист по фэн-шуй.

«Золотой Рог».