Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Школы и детские сады Владивостока преображаются к 1 сентября
Во Владивостоке началась приемка школ к новому учебному году. В эти дни комиссия, в состав которой входят специалисты управления образования, Роспотребнадзора и Госпожнадзора, проверяет готовность учреждений к образовательному процессу. Между тем, в ряде школ, где летом были начаты масштабные капитальные ремонты, работы еще продолжаются. Их завершение планируется к сентябрю.
В детском саду №141 меняют систему отопления. Обновляют фасады лицея «Технического», школ №20 и 44. Строители расчистили и загрунтовали поверхность зданий, где необходимо - восстановили лепнину, сейчас фасады красят современными красками, устойчивыми к влаге и ветрам.
В школах №48 и №50 идет капитальный ремонт санузлов. Старые деревянные окна на новые пластиковые меняют в детском саду №144, лицее №41 и школах №53, 64, 69. Подходит к завершению капитальный ремонт спортивных залов в школах №39 и 45.
Дорогостоящие работы по замене кровли уже проведены в школах №21, 78, 79, 58 и детских садах №162 и 144. Строители поменяли старые рубероидные крыши, которые допускали течи, на мягкие наплавляемые из современного материала унифлекса. Он позволяет надежно защитить здание от проникновения влаги. Отремонтирован спортивный зал в школе №52. Вставлены пластиковые окна в 13 учреждениях. Заменены полы в холле 23-й школы. Обновлены фасады детских садов № 23, 32, 34, 43, 192. Для сохранения в детских учреждениях тепла и предотвращения разрушения здания ремонт швов фасадов сделан в садах №34, 43 и 192.
Благоустроена территория детского сада №19 и школы №66. Проведены электромонтажные работы в школах № 2, 11, 57, школе-интернате «Буревестник», детских садах №86, 81, 29, 114, 134, 25, 168.
Продолжается строительство трех спортивных площадок и стадиона возле школ №32, 10, 57, 65. Площадки сделают с современным прорезиненным покрытием, установят оборудование для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол. На стадионе появится поле с искусственной травой, хоккейная коробка, гимнастический комплекс.
Под видеонаблюдение в этом году попадут более 10 школ Владивостока. Сегодня в списке на установку современных систем слежения - школы №9, 28, 4, 7, 42, 74, гимназия №2, лицей №41, школа-интернат «Буревестник», школа-интернат №1.
Деньги на капитальный ремонт учреждений выделены из городского бюджета. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поставил перед управлением образования, - сделать упор на обеспечение безопасности детей.
Новости тематики
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
Новости раздела
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- "Большой Владивосток" становится еще больше
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Крейсер "Варяг" станет еще более убойным
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары