Школы и детские сады Владивостока преображаются к 1 сентября

Во Владивостоке началась приемка школ к новому учебному году. В эти дни комиссия, в состав которой входят специалисты управления образования, Роспотребнадзора и Госпожнадзора, проверяет готовность учреждений к образовательному процессу. Между тем, в ряде школ, где летом были начаты масштабные капитальные ремонты, работы еще продолжаются. Их завершение планируется к сентябрю.

В детском саду №141 меняют систему отопления. Обновляют фасады лицея «Технического», школ №20 и 44. Строители расчистили и загрунтовали поверхность зданий, где необходимо - восстановили лепнину, сейчас фасады красят современными красками, устойчивыми к влаге и ветрам.

В школах №48 и №50 идет капитальный ремонт санузлов. Старые деревянные окна на новые пластиковые меняют в детском саду №144, лицее №41 и школах №53, 64, 69. Подходит к завершению капитальный ремонт спортивных залов в школах №39 и 45.

Дорогостоящие работы по замене кровли уже проведены в школах №21, 78, 79, 58 и детских садах №162 и 144. Строители поменяли старые рубероидные крыши, которые допускали течи, на мягкие наплавляемые из современного материала унифлекса. Он позволяет надежно защитить здание от проникновения влаги. Отремонтирован спортивный зал в школе №52. Вставлены пластиковые окна в 13 учреждениях. Заменены полы в холле 23-й школы. Обновлены фасады детских садов № 23, 32, 34, 43, 192. Для сохранения в детских учреждениях тепла и предотвращения разрушения здания ремонт швов фасадов сделан в садах №34, 43 и 192.

Благоустроена территория детского сада №19 и школы №66. Проведены электромонтажные работы в школах № 2, 11, 57, школе-интернате «Буревестник», детских садах №86, 81, 29, 114, 134, 25, 168.

Продолжается строительство трех спортивных площадок и стадиона возле школ №32, 10, 57, 65. Площадки сделают с современным прорезиненным покрытием, установят оборудование для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол. На стадионе появится поле с искусственной травой, хоккейная коробка, гимнастический комплекс.

Под видеонаблюдение в этом году попадут более 10 школ Владивостока. Сегодня в списке на установку современных систем слежения - школы №9, 28, 4, 7, 42, 74, гимназия №2, лицей №41, школа-интернат «Буревестник», школа-интернат №1.

Деньги на капитальный ремонт учреждений выделены из городского бюджета. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поставил перед управлением образования, - сделать упор на обеспечение безопасности детей.