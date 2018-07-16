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Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
Глава города Виталий Веркеенко сделал несколько заявлений по итогам VI Всемирного саммита городов в Сингапуре
Сохранение исторического облика, реновация старых промышленных зон и комплексная застройка – таковы основные векторы развития приморской столицы, заявил глава города Виталий Веркеенко по итогам VI Всемирного саммита городов, который прошел в Сингапуре с 8 по 12 июля, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Реновация городских пространств в условиях интенсивной застройки обсуждалась на сессии Old is gold. Мировые эксперты рассказали, как скоординировать несколько городских систем в единый кластер на основе комплексного территориального планирования. Реновация старых промышленных центров и восстановление исторических зон приобретают все большее значение для повышения качества жизни в условиях интенсивной застройки и активного омоложения городов, отметили специалисты.
«Сегодня в городах проживает 54 % населения Земли. Города стали демографическими и экономическими кластерами, это комплексные структуры, состоящие из различных систем, развитие которых необходимо координировать, учитывая социальные, экономические и экологические факторы. Основные вызовы, с которыми столкнулись агломерации, – это обновление старых районов и промышленных зон и сохранение исторического облика. Города продолжают пересматривать процессы развития, и опыт тех, которые уже внедрили инновации, привлекли инвестиции для развития и повысили качество жизни, может применяться в других государствах», - отметили эксперты.
Лучшие идеи и практики в реновации городской инфраструктуры раз в два года поощряются Премией Ли Кван Ю. Так, столица Республики Корея Сеул получила престижную мировую награду за реновацию старой железнодорожной ветки. С развитием транспортной инфраструктуры города использование ее стало неактуальным, и на ее месте создали современную и комфортную прогулочную зону, ставшую новой городской достопримечательностью.
Реновация и развитие исторических пространств – мировая практика. Например, бывшая портовая зона в Манчестере была преобразована в новый деловой центр за счет перепланировки и новой застройки территории. На базе портовых мощностей Лондона, старых складов верфи Батлерс, был создан коммерческий район – построены рестораны, магазины и жилые дома.
По такому же принципу перепланировали портовую территорию в Генуе, которая стала торгово-пешеходной зоной с ресторанами, магазинами и конференц-центром, с сохранением исторических зданий. Индустриальный парк создан на базе промышленных мощностей бывшей военно-морской верфи в Бруклине. В немецком Фрайбурге центр города превратили в пешеходную зону, ограничив движение автомобильного транспорта. Транспортное сообщение с центром обеспечивает трамвай. В городе построили семь больших перехватывающих автостоянок, для тех, кто пересаживается на трамвай, они бесплатны.
Аналогичные решения мировые эксперты предложили и Владивостоку, подчеркнул глава города.
«Благодаря японским партнерам Владивосток получил современную концепцию развития, включающую лучшие мировые практики. Он должен стать международным центром образования, инновационной экономики и туризма. В городе необходимо создать эффективную транспортную систему и развивать пешеходное движение. Безусловное преимущество Владивостока – историческая застройка. Это "витрина" европейской культуры в АТР. Важно не только сохранить уникальный архитектурный облик приморской столицы, но и вдохнуть новую жизнь в исторические кварталы города. Пилотным проектом станет возрождение Владивостокской Миллионки, она станет новым туристическим центром города, я разделяю концепцию «Old is gold», - отметил Виталий Веркеенко.
Всего в краевом центре насчитывается почти 800 памятников архитектуры регионального и федерального значения, добавил глава города.
«Во Владивостоке необходимо упорядочить и гармонизировать градостроительную деятельность. Я вижу его развитие как полицентричного города, что в том числе даст возможность сохранить историческую застройку. Архитектурные традиции города - его сильная сторона. Несколько районов города могут вырасти в другой архитектурной концепции, что украсит город, соединив историю и современность. Кроме того, Владивостоку необходима реновация на основе новых градостроительных норм комплексного развития территории. В городе есть несколько таких участков, реновация которых способна значительно его преобразить», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Напомним, глава Владивостока по приглашению правительства Сингапура принял участие в VI Всемирном саммите городов (WCS) и Форуме мэров городов мира, которые прошли в городе-государстве с 8 по 12 июля.
Всемирный саммит городов - это крупнейшая мировая площадка для обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий, организуемая с 2010 года. В этом году он прошел под лозунгом «Будущее городов через инновации и сотрудничество». В Форуме мэров городов приняли участие более 140 глав городов мира.
«Владивосток, безусловно, будет применять мировой опыт трансформации. В конечном итоге все инновации и сервисы меняют города, для того чтобы жить в них было более уютно и комфортно. Мы только в начале пути, но приглашение на всемирный форум, а его удостоились два российских города, говорит о том, что эволюция Владивостока от закрытого военного порта к центру международного сотрудничества России в АТР не осталась незамеченной, и он все ярче проявляется на карте мира. Надеюсь, что вскоре Владивосток сможет претендовать на международную премию Ли Кван Ю за выдающиеся достижения в развитии территории», - отметил Виталий Веркеенко.
Юлия Шатина (текст, фото)
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Комментарии
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Неватник10:30, 16.07.2018#
Всё упрется в деньги. В РФ их нет, всё ушло на Лимпиады, Саммиты, ЧМ и на "дома для уточек". Медведев заявил, что нынешнюю экономическую ситуацию разрулят только частный бинес, призвал его вкладываться. Повысили НДС, увеличивают пенсионный возраст, рост цен на бензин, коммуналку, сборы, различные виды страхований. Мэру нужно делать то, что реально возможно, по деньгам.
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Альтернатива11:03, 16.07.2018#
А я думаю, что для начала нужно признать, что у города нет денег на такое преобразование (пока), так как сначала нужно просто отреставрировать дороги, то есть, сделать базовые вещи. Вот, взять, к примеру, развязку на Баляева. Вниз на Луговую. Грязь, обочина разрушена, серость, дорога разрушена. Сужение при движении к Луговой вообще понять невозможно, все мучаются, при том, что есть возможность расширения (непонятно, как вообще так можно было дорогу сделать). Из-за узкого горлышка постоянные аварии. Дальше, вниз на Луговую, на каждом перекрестке ямы. . . Пожалуйста, переделайте, сначала дороги, культура немного подождет, нужно базовые вещи сделать. . . Наладьте управление содержанием дорог - не ждите ремонта всей дороги, появилась яма, отремонтируйте ее сразу, пусть и одну.
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Это было давно ясно и понятно, сохранить историческую часть, восстановить, обновить но не уродовать как это сделали над кт уссури, новые дома строить вверх а не в ширь, в ущерб паркам и зелени, выделить место под бизнес центр современный и вообще город в порядок привести, кривые дороги и прохожие части, грязь, пятна, подтеки на брусчатке, бараки деревянные по сносить в конце концов уже, работы немерено, все тормазнулось после мостов и пары гостиниц, которые до си пор не могу ввести в эксплуатацию.