Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивосток

Глава города Виталий Веркеенко сделал несколько заявлений по итогам VI Всемирного саммита городов в Сингапуре



Сохранение исторического облика, реновация старых промышленных зон и комплексная застройка – таковы основные векторы развития приморской столицы, заявил глава города Виталий Веркеенко по итогам VI Всемирного саммита городов, который прошел в Сингапуре с 8 по 12 июля, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Реновация городских пространств в условиях интенсивной застройки обсуждалась на сессии Old is gold. Мировые эксперты рассказали, как скоординировать несколько городских систем в единый кластер на основе комплексного территориального планирования. Реновация старых промышленных центров и восстановление исторических зон приобретают все большее значение для повышения качества жизни в условиях интенсивной застройки и активного омоложения городов, отметили специалисты.



«Сегодня в городах проживает 54 % населения Земли. Города стали демографическими и экономическими кластерами, это комплексные структуры, состоящие из различных систем, развитие которых необходимо координировать, учитывая социальные, экономические и экологические факторы. Основные вызовы, с которыми столкнулись агломерации, – это обновление старых районов и промышленных зон и сохранение исторического облика. Города продолжают пересматривать процессы развития, и опыт тех, которые уже внедрили инновации, привлекли инвестиции для развития и повысили качество жизни, может применяться в других государствах», - отметили эксперты.



Лучшие идеи и практики в реновации городской инфраструктуры раз в два года поощряются Премией Ли Кван Ю. Так, столица Республики Корея Сеул получила престижную мировую награду за реновацию старой железнодорожной ветки. С развитием транспортной инфраструктуры города использование ее стало неактуальным, и на ее месте создали современную и комфортную прогулочную зону, ставшую новой городской достопримечательностью.



Реновация и развитие исторических пространств – мировая практика. Например, бывшая портовая зона в Манчестере была преобразована в новый деловой центр за счет перепланировки и новой застройки территории. На базе портовых мощностей Лондона, старых складов верфи Батлерс, был создан коммерческий район – построены рестораны, магазины и жилые дома.



По такому же принципу перепланировали портовую территорию в Генуе, которая стала торгово-пешеходной зоной с ресторанами, магазинами и конференц-центром, с сохранением исторических зданий. Индустриальный парк создан на базе промышленных мощностей бывшей военно-морской верфи в Бруклине. В немецком Фрайбурге центр города превратили в пешеходную зону, ограничив движение автомобильного транспорта. Транспортное сообщение с центром обеспечивает трамвай. В городе построили семь больших перехватывающих автостоянок, для тех, кто пересаживается на трамвай, они бесплатны.



Аналогичные решения мировые эксперты предложили и Владивостоку, подчеркнул глава города.



«Благодаря японским партнерам Владивосток получил современную концепцию развития, включающую лучшие мировые практики. Он должен стать международным центром образования, инновационной экономики и туризма. В городе необходимо создать эффективную транспортную систему и развивать пешеходное движение. Безусловное преимущество Владивостока – историческая застройка. Это "витрина" европейской культуры в АТР. Важно не только сохранить уникальный архитектурный облик приморской столицы, но и вдохнуть новую жизнь в исторические кварталы города. Пилотным проектом станет возрождение Владивостокской Миллионки, она станет новым туристическим центром города, я разделяю концепцию «Old is gold», - отметил Виталий Веркеенко.



Всего в краевом центре насчитывается почти 800 памятников архитектуры регионального и федерального значения, добавил глава города.



«Во Владивостоке необходимо упорядочить и гармонизировать градостроительную деятельность. Я вижу его развитие как полицентричного города, что в том числе даст возможность сохранить историческую застройку. Архитектурные традиции города - его сильная сторона. Несколько районов города могут вырасти в другой архитектурной концепции, что украсит город, соединив историю и современность. Кроме того, Владивостоку необходима реновация на основе новых градостроительных норм комплексного развития территории. В городе есть несколько таких участков, реновация которых способна значительно его преобразить», - подчеркнул Виталий Веркеенко.



Напомним, глава Владивостока по приглашению правительства Сингапура принял участие в VI Всемирном саммите городов (WCS) и Форуме мэров городов мира, которые прошли в городе-государстве с 8 по 12 июля.



Всемирный саммит городов - это крупнейшая мировая площадка для обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий, организуемая с 2010 года. В этом году он прошел под лозунгом «Будущее городов через инновации и сотрудничество». В Форуме мэров городов приняли участие более 140 глав городов мира.



«Владивосток, безусловно, будет применять мировой опыт трансформации. В конечном итоге все инновации и сервисы меняют города, для того чтобы жить в них было более уютно и комфортно. Мы только в начале пути, но приглашение на всемирный форум, а его удостоились два российских города, говорит о том, что эволюция Владивостока от закрытого военного порта к центру международного сотрудничества России в АТР не осталась незамеченной, и он все ярче проявляется на карте мира. Надеюсь, что вскоре Владивосток сможет претендовать на международную премию Ли Кван Ю за выдающиеся достижения в развитии территории», - отметил Виталий Веркеенко.



Юлия Шатина (текст, фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.