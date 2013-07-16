Во Владивостоке отмечен дорожный бум

Во всех районах Владивостока продолжается ремонт основных и внутриквартальных дорог и придомовых территорий. Среди ремонтируемых объектов есть улицы, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями.

Сейчас бригады рабочих устанавливают бордюрный камень и готовят щебеночное основание дороги к асфальтированию проезда по ул. Героев Варяга, 4-10, от улицы Маковского мимо дома №161 по проспекту 100-летия Владивостока, возле домов №№ 10, 6а, 4б, 4а, 2б по улице Верхнепортовой, на улице Хабаровской, вдоль домов № 33, 35, 37, 39 по улице Русской, где ремонт проезда ведется с прокладкой системы ливневой канализации, и других.

Контролирует ход выполняемых работ во время еженедельных выездных совещаний глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Так, на минувшей неделе мэр прошел по улицам Первореченского района: Днепровской и Южно-Уральской, а также оценил ход строительства дороги-дублера, которая свяжет улицу Днепровскую с Вострецова, Печорской и проспектом 100-летия Владивостока.

В этом году в Первореченском районе капитальный ремонт дорожного полотна будет проведен на 35 объектах, 24 из них – уже в работе. Полностью завершены работы от остановки общественного транспорта до домов № 41-42 по улице Днепровской, отремонтирован внутриквартальный проезд, ведущий от домов №№ 13, 15 к домам №№ 17, 23 по улице Гамарника, завершен ремонт придомовой территории по ул. Героев Варяга, 7, Котельникова, 16-18, Карбышева, 20.

Главным объектом осмотра стала строящаяся дорога, которая свяжет улицу Днепровскую с Вострецова, Печорской и проспектом 100-летия Владивостока. Первый этап строительства нового транспортного узла в настоящее время ведет муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». На объекте производятся работы по выносу инженерных сетей, выборке грунта и устройству системы ливневой канализации.

По словам начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, дорога будет построена с бетонным основанием толщиной 18 см. После этого будет уложено асфальтобетонное покрытие в два слоя, а третий слой будет выполнен из щебеночномастичного асфальтобетона.

На втором участке объездной дороги работы начнутся уже в этом году – планируется проведение земляных работ, строительство подпорных стен, вынос инженерных коммуникаций и устройство системы ливневой канализации. В следующем останется лишь уложить асфальтобетонное покрытие.

Напомним, что в этом году по распоряжению Игоря Пушкарева была реконструирована дорога на Токаревскую Кошку – одно из любимых мест отдыха горожан. Впервые в асфальте построена и объездная дорога по улице Шуйской. Так что теперь с улиц Кирова, Чкалова и Енисейской на проспект 100-летия Владивостока можно проехать, минуя оживленный перекресток на улице Русской.

Светлана СМИРНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.