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Владивосток ищет свой позитивный бренд
В столице Приморского края состоялась презентация проекта «Владивосток - город контрастов». На суд общественности было вынесено предложение по созданию бренда города Владивостока.
Местом проведения мероприятия выступила галерея «Арка», где под руководством Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий (г. Владивосток), при участии ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани» и поддержке администрации города Владивостока был презентован проект создания бренда Владивостока.
Данное предложение уже было представлено на Первой межрегиональной научно-практической конференции «Комплексное развитие и брендинг территорий» 25 апреля 2013 года. Тогда проект получил положительные отзывы. На сей же раз с ним решили ознакомить представителей бизнеса и общественности. В дружеской обстановке под звон бокалов гостям рассказали о преимуществах нововведения.
На сегодняшний день Владивосток обладает набором определенных характеристик: географические особенности, исторические личности, памятники и достопримечательности, объекты, возведенные к саммиту АТЭС, а именно - всеми необходимыми критериями бренда. Однако все это никак не связано между собой. Проблема заключается в том, что существующий бренд Владивостока не оформлен в ясную и современную систему, не имеет понятных стратегических установок и узнаваемых современных идентификаторов. Образ Владивостока пока еще достаточно туманен.
Проект создания бренда направлен на строительство привлекательного образа города для внешних и внутренних инвесторов, города, который много значит в жизни каждого жителя. Одной из ключевых частей планируемого бренда является становление Владивостока центром притяжения инвестиционных и человеческих ресурсов: повышение деловой активности, привлечение нового бизнеса, формирование нового позитивного имиджа города.
Интерактивный проект «Владивосток - город контрастов» охарактеризовала генеральный директор «Инжиниринг Консалтинг Компани» Александра МАКСИМЕЦ, прокомментировав основные сценарии развития Владивостока:
- Владивосток никогда не являлся задворками России, он всегда был некоторым образом независим и горд собой. Наш город – город контрастов. Поэтому ему необходим образ, принципиально непохожий на своих соседей по территории. Имеет смысл обратить внимание на необычное положение Владивостока. Город-порт, город-герой, молодежный город, город-пробка – все это Владивосток, но одновременно ничто из этого не является его определяющей чертой. Новый фирменный стиль должен быть многогранен, многолик, вызывать чувство гордости и соучастия.
В качестве основного элемента поддержки нового фирменного стиля Владивостока предложено символическое изображение латинской буквы «V». Во-первых, это заглавная буква названия города, во-вторых, до этого она подразумевала «victory» (победу), сейчас же она будет означать «Владивосток - город воинской славы», и, в-третьих, направленные вверх лучи, напоминающие крылья чайки, символизируют морскую природу города, открытость для всего мира.
И каким бы ни был бренд Владивостока, его визуальная идентичность должна быть открытой и гармоничной. Визуальный образ города должен быть позитивным, эмоциональным и ярким.
- Задача Владивостока - перестать быть безликой «точкой на глобусе». В наших силах создать тот образ, те идентификаторы, ассоциации, через которые Россия, наши соседи и весь мир воспринимали бы наш город. Именно таким образом сформируется искомый бренд Владивостока, - подвела итог презентации проекта Александра Максимец.
Важно отметить, что для реализации проекта необходимо знать мнение жителей города. И если общество проявит интерес к проекту, поделится своими идеями, Владивосток сделает заметный шаг на пути к становлению узнаваемым брендом, что позволило бы ему раскрыть свои возможности и очарование.
Анжелика ВАСЬКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Владимира Кобзаря.
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Комментарии
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Григорий Креславский-Смирнов19:44, 17.07.2013#
Очень хорошая идея, очень правильная задача. Но пугает постоянно повторяющийся слоган «город контрастов». С таким слоганом бренда не будет - он слишком безлик и слишком ко многим городам применим, к сожалению. Надеюсь это просто рабочий вариант)))
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. . . выступите с лекцией на тему "Стамбул - город контрастов". . .