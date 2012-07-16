Во Владивостоке на острове Русский ландшафтно-парковая зона ДВФУ приобретает завершенный вид

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский ландшафтно-парковая зона занимает 93 гектара, на которых объединены рощи, прогулочные аллеи, водоемы и водопады.

Как сообщает пресс-секретарь ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Александр Огневский, сейчас, когда строительная готовность помещений Дальневосточного федерального университета и конференц-центра составляет более 90%, практически завершена и такая важная часть университетского кампуса, как ландшафтно-парковая зона (ее площадь составляет 93 гектара). В нее входят лесной массив, оставшийся от поселка Аякс, пересаженные деревья, кустарники, прогулочные аллеи, три водоема, водопад (с подсветкой для ночного времени суток), деревянные мостики и клумбы.

Полностью все работы по обустройству ландшафтно-парковой зоны ДВФУ будут завершены через две недели, в начале августа. Однако уже сегодня можно сказать, что она приобретает завершенный вид и станет достойным украшением кампуса ДВФУ, сообщает пресс-служба ДВФУ.

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