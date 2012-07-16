Какая погода ожидает Владивосток и Приморье?

ПРИМОРЬЕ, 16 июля, ZRPRESS. В континентальных районах Приморья погода сохранится без существенных изменений.

Погода ожидается преимущественно без осадков, только в отдельных районах края будут возможны кратковременные летние дожди. Температурный фон будет достаточно высоким: в континентальной части +25...+33°C, на побережье - прохладнее, +18...+25°C.

Начиная с четверга, погода на побережье ухудшится. С Охотского моря на прибрежные районы Приморья будет выноситься влажный, прохладный воздух. Из-за этого понизится температурный фон до +14...+20°C, появятся туманы и морось временами переходящая в дождь. В континентальных районах Приморья погода сохранится без существенных изменений, сообщает пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».