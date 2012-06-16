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Сотрудники полиции Владивостока спасли жизнь человеку

16 Июня 2012, 15:16 | Владивосток

ПРИМОРЬЕ, 16 июня, ZRPRESS. 20 апреля 2012 г. в 11 часов вечера в районе остановки общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостоку» Черемисин А.С. попал в дорожно-транспортное происшествие на личном автомобиле «Nissan Serena». Авария, виновником которой стал водитель другой иномарки, повлекла за собой участие сразу нескольких транспортных средств. В результате ДТП «Nissan» был сильно разбит, в машине была повреждена проводка, из-за чего возник риск возгорания автомобиля. Водитель авто получил серьезные травмы и находился в шоковом состоянии.

Находившиеся на маршруте патрулирования полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Владивостоку прапорщик полиции Петухов Д.А., старший сержант полиции Верхошанский Р.С. и старший сержант полиции Подлесный А.В., заметив аварию и оценив сложившуюся обстановку, начали принимать экстренные меры. Они сняли клеммы с аккумулятора автомобиля, предотвратив тем самым возгорание транспортного средства, и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Вызвали скорую медицинскую помощь и инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Пострадавший – автор письма – вспоминает: «Авария была серьезная. Nissan Safari, врезавшись в мою машину, развернул ее на 180 градусов, задел и поцарапал еще несколько автомобилей. Я был шокирован, даже не сразу понял, что ранен, когда подошли сотрудники полиции. Парни оказали мне первую медицинскую помощь, вызвали «Скорую» и ГАИ. Я даже боюсь думать, что могло бы случиться, если бы не они. Это было второе мое рождение!»

«Мне, к сожалению не известны ни имена, ни фамилии сотрудников, оказавшихся в тот момент рядом и спасших мне жизнь, но очень хотелось бы искренне поблагодарить их за то, что они проявили участие, настоящий героизм и профессионализм! Надеюсь, что эти парни будут поощрены и представлены к награде, хотя я понимаю: никакими материальными мерками невозможно определить цену человеческой жизни» - заканчивает свое письмо житель Владивостока.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессиональные и грамотные действия сотрудникам ППСП УМВД России по г. Владивостоку, сумевшим в ту ночь предотвратить худшие последствия автоаварии, объявлена благодарность, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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