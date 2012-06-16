Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сотрудники полиции Владивостока спасли жизнь человеку
ПРИМОРЬЕ, 16 июня, ZRPRESS. 20 апреля 2012 г. в 11 часов вечера в районе остановки общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостоку» Черемисин А.С. попал в дорожно-транспортное происшествие на личном автомобиле «Nissan Serena». Авария, виновником которой стал водитель другой иномарки, повлекла за собой участие сразу нескольких транспортных средств. В результате ДТП «Nissan» был сильно разбит, в машине была повреждена проводка, из-за чего возник риск возгорания автомобиля. Водитель авто получил серьезные травмы и находился в шоковом состоянии.
Находившиеся на маршруте патрулирования полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Владивостоку прапорщик полиции Петухов Д.А., старший сержант полиции Верхошанский Р.С. и старший сержант полиции Подлесный А.В., заметив аварию и оценив сложившуюся обстановку, начали принимать экстренные меры. Они сняли клеммы с аккумулятора автомобиля, предотвратив тем самым возгорание транспортного средства, и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Вызвали скорую медицинскую помощь и инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Пострадавший – автор письма – вспоминает: «Авария была серьезная. Nissan Safari, врезавшись в мою машину, развернул ее на 180 градусов, задел и поцарапал еще несколько автомобилей. Я был шокирован, даже не сразу понял, что ранен, когда подошли сотрудники полиции. Парни оказали мне первую медицинскую помощь, вызвали «Скорую» и ГАИ. Я даже боюсь думать, что могло бы случиться, если бы не они. Это было второе мое рождение!»
«Мне, к сожалению не известны ни имена, ни фамилии сотрудников, оказавшихся в тот момент рядом и спасших мне жизнь, но очень хотелось бы искренне поблагодарить их за то, что они проявили участие, настоящий героизм и профессионализм! Надеюсь, что эти парни будут поощрены и представлены к награде, хотя я понимаю: никакими материальными мерками невозможно определить цену человеческой жизни» - заканчивает свое письмо житель Владивостока.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессиональные и грамотные действия сотрудникам ППСП УМВД России по г. Владивостоку, сумевшим в ту ночь предотвратить худшие последствия автоаварии, объявлена благодарность, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Поезд Победы прибыл во Владивосток
- Игорь Пушкарев озвучил важное предложение, касающееся Владивостока
- Игорь Пушкарёв поздравил владивостокцев с праздником
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Приморье встречает 72-ю годовщину Великой Победы (фото)
- Георгиевскую ленту смогут получить все желающие
- Митинг в годовщину воссоединения Крыма и России во Владивостоке собрал десятки тысяч человек (фото)
- Владивостокцев приглашают сделать новогодний подарок детям-сиротам
- Полиция Владивостока оштрафовала участников романтического флешмоба
- Аэропорт Владивостока вошел в топ-10 лучших
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы