Владивосток омоет Русское море?

Возможность появления на востоке России Русского моря считает вполне допустимым полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в Дальневосточном федеральном округе Александр БОРДЮГ.

По его мнению, именно такое море должно омывать остров Русский. Причем географически это море может быть выделено в рамках Японского от устья реки Туманной до поселка Преображение. То есть Владивосток в таком случае со всех сторон будет омывать Русское море.

Александр Анатольевич предполагает, что оригинальное топонимическое решение должно быть поддержано мировым морским сообществом и странами АТЭС как раз накануне проведения во Владивостоке саммита глав государств в 2012 году. Что же касается поддержки такого решения населением края и страны, то это бесспорно, поскольку ни одно из омывающих Россию морей до сих пор справедливо не было названо русским.