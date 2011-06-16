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Дальневосточники хотят всех курящих собрать в одном вагоне

16 Июня 2011, 21:38 | Владивосток

На Дальневосточной железной дороге подведены итоги работы общественной приемной «Создайте электричку Вашей мечты!».

Напомним, с 30 мая по 3 июня на железнодорожных вокзалах крупных городов работала общественная приемная «Создайте электричку Вашей мечты!».

На Дальневосточной железной дороге на вокзалах Хабаровска и Владивостока пассажиры пригородных поездов в течение недели смогли высказать свое мнение об уровне комфорта в электричках и предложить свои варианты того, как сделать путешествие в пригородных поездах комфортнее и безопаснее. Для этого пассажирам предлагалось заполнить специальную анкету.

Общественная приемная помогла не только выявить ряд проблемных вопросов, но и получить предложения по их решению. К таковым, в частности, респонденты отнесли вандализм и курение. Для пресечения последнего пассажиры предлагают ужесточить штрафы, выделить отдельный вагон для курящих либо оборудовать специальное место для курения в поезде, а также усилить внимание охраны. В качестве действенного инструмента борьбы с вандализмом опрошенные назвали: усиление наказания за противоправные действия, установку в вагонах видеонаблюдения. Кроме того, подчеркивалась необходимость активизации пропаганды бережного отношения к подвижному составу, а также проводить разъяснительную работу с подростками, а при выявлении случаев вандализма ремонт поврежденных вагонов - за счет нарушителей.

Вся полученная информация проанализирована и передана ответственным подразделениям ОАО «РЖД», сообщили «ЗР» в Службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Автор: Пресс-служба ДВЖД
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