Встречать жителей и гостей Владивостока при въезде в город будет тигр

На въезде во Владивосток, в районе остановки общественного транспорта «Академгородок», появился каркас новой достопримечательности города - топиарной фигуры тигра.

Как сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Горзеленстрой», голова тигра изготовлена из латуни, и уже совсем скоро символ Владивостока, как и на гербе города, будет возвышаться на каменном постаменте. Планируется, что каркас тела тигра наполнят землей и высадят растения под окрас царя зверей, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.