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Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
Во Владивостоке определен подрядчик, который построит надземный пешеходный переход в районе домов № 25 и 26 на улице Олега Кошевого. Строительство объекта будет выполнено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
В настоящее время в администрации Владивостока готовят документы для подписания контракта, после чего подрядчик – компания «ВекторСтрой» – приступит к работам.
«Помимо строительства перехода в этом году благодаря нацпроекту будут капитально отремонтированы 15 улиц города. Все они были отобраны с учетом мнения горожан и в соответствии с требованиями программы», – рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Напомним, что дальневосточная столица в составе Владивостокской агломерации вошла в число субъектов, в которых реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По программе в этом году в городе планируется отремонтировать более 16 километров дорог.
Всего в 2019 году в рамках нацпроекта на территории агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей.
«Ремонт будет проводиться по ночам, чтобы не создавать неудобств жителям. Кроме того, в городе предусмотрят полосы для муниципального транспорта и стоянки для личных автомобилей. Данная работа будет проведена в комплексе, за счет объемов предусмотренных средств и сопутствующих программ, направленных на благоустройство дворов, спортивных и детских площадок», – заявил ранее Губернатор края Олег Кожемяко.
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