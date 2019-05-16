www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.85 р. 100 JPY: 59.21 р.
EUR: 72.69 р. 10 CNY: 94.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Известный блогер вступился за Игоря Пушкарева

16 Мая 2019, 12:55 | Владивосток

Известный российский блогер Давидыч дал интервью другому, еще более известному, Юрию Дудю в его авторской программе на ютьюб-канале "ВДудь".

Темой для разговора стал своеобразный юбилей Давидыча - 5 месяцев, как он вышел из тюрьмы. Напомним, Эрика Китуашвили, популярного автомобильного блогера и основателя сообщества «Смотра.ру», известного по прозвищу Давидыч, 19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в мошенничестве и отмывании денег и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. 6 декабря, апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор, исключив два эпизода, и освободила блогера от наказания в связи с истечением сроков давности — он находился под стражей с февраля 2016 года. В сумме провел в заключении более 1000 дней. К слову, Китуашвили своей вины не признал, по его словам, дело против него было сфабриковано из-за его обличительных фильмов о коррупции в ГИБДД.

На вопрос Юрия Дудя о коррупции в России, Давидыч ответил, что после всего случившегося с ним он потерял веру в справедливость и правосуди: "Раньше, когда я смотрел по телевизору, что где-то кого-то задерживали, говорил: "Ну, значит, проворовался, сейчас суд разберется." И потом суд разбирался так, что человек "уезжал". И привел пример своего бывшего сокамерника экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

«Например, Пушкарев, мэр Владивостока. Ему просто «влупили» 15 лет, за что? За какую-то вымышленную взятку? От родных и близких? Просто взяли и человеку «влупили» 15 лет. За убийство дают меньше», - сказал Давидыч.


 

Досье газеты «Золотой Рог»

Эрик Китуашвили родился 8 июля 1981 года. Его родители работали в МВД. До 1988 года учился в московской школе № 265, после чего служил в армии. В это время отец Китуашвили ушёл со службы и занялся бизнесом, связанным с ремонтом и обслуживанием элитных автомобилей, пишут "АиФ".

В 2009 году Китуашвили открыл сайт «Смотра», который получил название от Смотровой площадки на Воробьевых горах. Это своеобразная социальная сеть для любителей дорогих машин, где также публикуются новости о мире авто, информация о тест-драйвах, советы специалистов по ремонту. Сейчас на сайте 233 тысячи зарегистрированных пользователей.

В декабре 2009 года Китуашвили, взявший себе прозвище Давидыч, создал канал на YouTube, который очень быстро раскрутился. На данный момент на него подписано 2 млн 688 тыс. подписчиков, видео на канале были просмотрены 541 млн раз. С появлением канала автоэксперт стал записывать не только автообзоры, но и видеоролики о работе сотрудников ДПС, нарушающих долг службы. Они и принесли ему особую известность в интернете.

Столь бурная деятельность блогера, не осталась незамеченной, он стал не только лидером ночных стритрейсеров Москвы, но и кумиром молодых людей. Давидыч стал узнаваем на улицах столицы благодаря золотому BMW X5 — его главной гордости и мечте. Автоэксперта стали приглашать на телевидение, он вёл передачи о машинах на нескольких каналах.

С 2010 года Китуашвили стал организовывать автопробеги по стране. Во время одного из них в июле 2010 года произошёл инцидент, который активно обсуждался в СМИ и соцсетях. Участники автопробега, среди которых был и Давидыч, устроили скандал в гостинице в Самаре из-за долгой процедуры оформления заселения. В итоге администратор заселила постояльцев, но на утро вызвала наряд милиции, который всё же не смог остановить участников автопробега.

В 2014 году Давидыч и его друзья-стритрейсеры помогли полиции в поимке так называемой «банды GTA», которая останавливала машины и убивала водителей на трассе «Дон». Китуашвили был награжден грамотой от МВД за свой поступок.

В декабре 2015 года блогер выложил в интернет два фильма о предполагаемой коррупции в ГИБДД Москвы. По словам Давидыча, взятки давали, в том числе и некоторые руководители подразделений ГУ МВД Москвы, — за повышение по службе. В рамках уголовного процесса Китуашвили, помимо прочего, был обвинён в клевете.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: суд  блогер  владивосток  Пушкарев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Дють14:20, 16.05.2019#

    Мало дали пушкареву ещё за все, что он сделал!

  • Р В 14:22, 16.05.2019#

    мало дали

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:26, 16.05.2019#

    А что он сделал?

  • Псевдоним14:29, 16.05.2019#

    Дураками вас делал.

  •  Ляляка14:27, 16.05.2019#

    А что он сделал?

  • 111ј16:00, 16.05.2019#

    Когда президент повторял как мантру о выводе капиталов из офшоров как следует из Панамского досье оочень "уважаемые" люди из правительства губернаторы и бизнесмены положили на все это отмывали и уводили бабло подальше от России. Если проводить аналогии то сидеть этим панамцам лет по 1000 надо а не руководить страной. Поэтому вопросы по Пушкареву. Как и вопросы к тем кто возит в своих самолетах собачек на выставки в Европу, тем руководителям Дальнего Востока которые показали доход в полмиллиарда рублей в 2018г и далее по очень длинному списку.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:41, 16.05.2019#

    А ничего когда Захарову у которого нашли 9млр. тоже дали 15 лет? И это называется справедливым судом?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru