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Известный блогер вступился за Игоря Пушкарева
Известный российский блогер Давидыч дал интервью другому, еще более известному, Юрию Дудю в его авторской программе на ютьюб-канале "ВДудь".
Темой для разговора стал своеобразный юбилей Давидыча - 5 месяцев, как он вышел из тюрьмы. Напомним, Эрика Китуашвили, популярного автомобильного блогера и основателя сообщества «Смотра.ру», известного по прозвищу Давидыч, 19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в мошенничестве и отмывании денег и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. 6 декабря, апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор, исключив два эпизода, и освободила блогера от наказания в связи с истечением сроков давности — он находился под стражей с февраля 2016 года. В сумме провел в заключении более 1000 дней. К слову, Китуашвили своей вины не признал, по его словам, дело против него было сфабриковано из-за его обличительных фильмов о коррупции в ГИБДД.
На вопрос Юрия Дудя о коррупции в России, Давидыч ответил, что после всего случившегося с ним он потерял веру в справедливость и правосуди: "Раньше, когда я смотрел по телевизору, что где-то кого-то задерживали, говорил: "Ну, значит, проворовался, сейчас суд разберется." И потом суд разбирался так, что человек "уезжал". И привел пример своего бывшего сокамерника экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
«Например, Пушкарев, мэр Владивостока. Ему просто «влупили» 15 лет, за что? За какую-то вымышленную взятку? От родных и близких? Просто взяли и человеку «влупили» 15 лет. За убийство дают меньше», - сказал Давидыч.
Досье газеты «Золотой Рог»
Эрик Китуашвили родился 8 июля 1981 года. Его родители работали в МВД. До 1988 года учился в московской школе № 265, после чего служил в армии. В это время отец Китуашвили ушёл со службы и занялся бизнесом, связанным с ремонтом и обслуживанием элитных автомобилей, пишут "АиФ".
В 2009 году Китуашвили открыл сайт «Смотра», который получил название от Смотровой площадки на Воробьевых горах. Это своеобразная социальная сеть для любителей дорогих машин, где также публикуются новости о мире авто, информация о тест-драйвах, советы специалистов по ремонту. Сейчас на сайте 233 тысячи зарегистрированных пользователей.
В декабре 2009 года Китуашвили, взявший себе прозвище Давидыч, создал канал на YouTube, который очень быстро раскрутился. На данный момент на него подписано 2 млн 688 тыс. подписчиков, видео на канале были просмотрены 541 млн раз. С появлением канала автоэксперт стал записывать не только автообзоры, но и видеоролики о работе сотрудников ДПС, нарушающих долг службы. Они и принесли ему особую известность в интернете.
Столь бурная деятельность блогера, не осталась незамеченной, он стал не только лидером ночных стритрейсеров Москвы, но и кумиром молодых людей. Давидыч стал узнаваем на улицах столицы благодаря золотому BMW X5 — его главной гордости и мечте. Автоэксперта стали приглашать на телевидение, он вёл передачи о машинах на нескольких каналах.
С 2010 года Китуашвили стал организовывать автопробеги по стране. Во время одного из них в июле 2010 года произошёл инцидент, который активно обсуждался в СМИ и соцсетях. Участники автопробега, среди которых был и Давидыч, устроили скандал в гостинице в Самаре из-за долгой процедуры оформления заселения. В итоге администратор заселила постояльцев, но на утро вызвала наряд милиции, который всё же не смог остановить участников автопробега.
В 2014 году Давидыч и его друзья-стритрейсеры помогли полиции в поимке так называемой «банды GTA», которая останавливала машины и убивала водителей на трассе «Дон». Китуашвили был награжден грамотой от МВД за свой поступок.
В декабре 2015 года блогер выложил в интернет два фильма о предполагаемой коррупции в ГИБДД Москвы. По словам Давидыча, взятки давали, в том числе и некоторые руководители подразделений ГУ МВД Москвы, — за повышение по службе. В рамках уголовного процесса Китуашвили, помимо прочего, был обвинён в клевете.
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Комментарии
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111ј16:00, 16.05.2019#
Когда президент повторял как мантру о выводе капиталов из офшоров как следует из Панамского досье оочень "уважаемые" люди из правительства губернаторы и бизнесмены положили на все это отмывали и уводили бабло подальше от России. Если проводить аналогии то сидеть этим панамцам лет по 1000 надо а не руководить страной. Поэтому вопросы по Пушкареву. Как и вопросы к тем кто возит в своих самолетах собачек на выставки в Европу, тем руководителям Дальнего Востока которые показали доход в полмиллиарда рублей в 2018г и далее по очень длинному списку.
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Мало дали пушкареву ещё за все, что он сделал!