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Власти запретили парковаться в центре Владивостока
Центр Владивостока лишили еще одного места для парковки автомобилей. Так с 6-го июня будет запрещена парковка по адресу ул. Светланская, 20, эвакуаторы в этот же день приступят к активной «работе». Альтернативной парковки, даже платной не предложено.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу мэрии, управление дорог и благоустройства администрации Владивостока установит дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор» в районе дома № 20 по улице Светланской - приморский музей им. В.К. Арсеньева.
Схема:
Напомним, с начала 2016 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 600 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д.
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Ваще окуенно. . . . . да как уже достали эти деятели. А парковки строить? Куда деваться то? Машины и так ставивть негде, они всё только запрещают. И ни одной парковки не построенно. И даже нет предложений куда ставить.