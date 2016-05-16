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Власти запретили парковаться в центре Владивостока

16 Мая 2016, 13:55 | Владивосток

Центр Владивостока лишили еще одного места для парковки автомобилей. Так с 6-го июня будет запрещена парковка по адресу ул. Светланская, 20, эвакуаторы в этот же день приступят к активной «работе». Альтернативной парковки, даже платной не предложено.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу мэрии, управление дорог и благоустройства администрации Владивостока установит дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор» в районе дома № 20 по улице Светланской - приморский музей им. В.К. Арсеньева.

Схема:


 

Напомним, с начала 2016 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 600 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: автомобиль  эвакуатор  владивосток  парковка 



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Комментарии

  • Не важно14:19, 16.05.2016#

    Ваще окуенно. . . . . да как уже достали эти деятели. А парковки строить? Куда деваться то? Машины и так ставивть негде, они всё только запрещают. И ни одной парковки не построенно. И даже нет предложений куда ставить.

  • Псевдоним14:26, 16.05.2016#

    продай машину купи велосипед.

  • Велосипедист15:02, 16.05.2016#

    велодорожки где?

  • Псевдоним15:18, 16.05.2016#

    На велосипедах можно по краю дороги ездить

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