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Студенты ДВФУ смогут жить в общежитиях в период летних каникул

16 Мая 2013, 13:36 | Владивосток

Ректор ДВФУ Сергей Иванец принял знаковое решение - теперь иногородние студенты смогут оставаться на период летних каникул в общежитиях на материке и в кампусе на о.Русском. Кроме того, камер хранения для студентов, покидающих летом Владивосток, станет больше - новые места для хранения вещей в ближайшем будущем появятся в гостиничном комплексе на острове Русский.

Для большинства приезжих студентов невозможность остаться летом в общежитии всегда была проблемой, из-за которой они не могли устроиться на работу в летний период и покидали Владивосток. Вопрос об общежитиях стал одним из самых часто задаваемых студентами руководителям вуза во время встреч, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Сегодня новый кампус передан университету в оперативное управление, и ректор Сергей Иванец принял решение, что студенты, проживающие на материке и в гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на острове Русский, на летних каникулах смогут остаться в своих комнатах.

Стоит отметить, однако, что лето – традиционное время ремонта и санитарных работ, которые требуются помещениям.

– Идя навстречу пожеланиям студентов оставить их в общежитиях, руководство, в свою очередь, просит молодых людей с пониманием отнестись к возможной необходимости на время косметического ремонта или генеральной уборки переселиться из одной комнаты в другую», – отмечает проректор по развитию кампуса ДВФУ Анна Бондаренко.

Для учащихся, покидающих летом Владивосток, существует требование вывозить на этот период личные вещи или сдавать их в бесплатные камеры хранения общежитий. В этом году такие камеры появятся и в гостиничных корпусах кампуса на о.Русский. Оставить под присмотром свои вещи могут все студенты, уезжающие на лето.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  кампус  остров русский  общежития 



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