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В центре Владивостока в субботу будет перекрыто автомобильное движение
В ближайшую субботу, 18 мая, во Владивостоке состоится массовый легкоатлетический забег в рамках спортивного праздника «Зеленый марафон». В связи с этим событием, в целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение временно ограничить движение всех видов транспорта по ряду улиц в центре города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В субботу, 18 мая, с 10 часов утра до 15 часов будет запрещено движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Светланская - от перекрестка с улицами Пограничная – Тигровая – Набережная (в районе гостницы «Версаль») до перекрестка с улицей Капитана Шефнера;
- по улице Алеутская - от перекрестка с улицей 1-я Морская до перекрестка с улицей Семеновская;
- по улице Уборевича - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Семеновская;
- по улице Лазо - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Суханова;
- по улице Корабельная Набережная - от перекрестка с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланская;
- по Светланскому переулку - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Корабельная Набережная;
- по улице Баневура - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Пушкинская;
- на участке автомобильной дороги от дома № 83-а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская.
Объезд транспортных средств на этот период будет осуществляться по улицам: 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова.
Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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А на Посьетскую, где односторонее движение, что, летать прикажете?