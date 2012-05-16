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Частным катерам запретят "тереться" около о. Русского
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке состоялось совещание с владельцами баз стоянок для маломерных судов.
Совещание было организовано Главным управлением МЧС России по Приморскому краю. К участию были приглашены владельцы баз стоянок маломерных судов. Основной темой совещания было обеспечение безопасности на акваториях в период проведения саммита АТЭС-2012.
По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Приморского края Леонида Маковецкого, согласно приказу Минтранса России № 77 от 26 марта 2012 г. и распоряжению капитана морского порта Владивосток, будут установлены запретные для плавания районы в акваториях морского порта Владивосток, Амурского и Уссурийского заливов.
В соответствии с данными нормативно-правовыми актами в акваториях бухт Новик, Аякс и Парис острова Русский с 00 часов местного времени 25 августа до 00 часов 11 сентября 2012 г. запрещается стоянка и передвижение всех судов, в том числе маломерных, за исключением:
- судов, привлеченных к мероприятиям саммита АТЭС-2012;
- судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик острова Русский.
Кроме того, в акватории морского порта Владивосток, а также в акваториях Амурского залива и Уссурийского залива с 00 часов местного времени 7 сентября до 00 часов 11 сентября 2012 г. запрещается стоянка и передвижение всех судов, в том числе маломерных, за исключением:
- судов, привлеченных к мероприятиям саммита АТЭС-2012;
- судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик, бухту Славянка, поселок Безверхово, к мысу Песчаный, острову Попова, острову Рейнеке, мысу Чуркина;
- специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи (по согласованию с объединенным штабом силовых структур по обеспечению безопасности объектов государственной охраны во время саммита АТЭС на острове Русский в 2012 году).
За выполнением данных требований будут следить сотрудники ГИМС МЧС России по Приморскому краю, транспортной полиции, береговой охраны и других силовых структур. Плавсредства нарушителей будут задержаны и помещены на штрафстоянку до 00 часов 11 сентября. Кроме того нарушение предполагает штрафные санкции.
Более подробно с данными документами, а также схемами ограничения движения можно ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Приморскому краю в разделе «Безопасность саммита АТЭС-2012».
«Золотой Рог».
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