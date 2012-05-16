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Владивосток частично останется без холодной воды
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. На время реконструкции магистральной энергосети без электроснабжения останется крупная водопроводно-насосная станция в пригороде Владивостока.
Как сообщает пресс-служба Примводоканала, 18 мая 2012 г. в связи с работами по реконструкции магистральных электросетей СП ПЮЭС без энергоснабжения останется водопроводно-насосная станция «Муравейка», из-за чего 18 мая 2012 г. с 11:00 до 23:00 от системы холодного водоснабжения будут отключены следующие потребители:
ВНС 64 мкр: Черняховского, 3-21, Каплунова, 5, 11, 13-17, Луговая, 50-52а, 62-74, Сабанеева, 8, 14, 11-23, Юмашева, 12а,-24-40, 10, 10а, 12, 16,2/6, Ладыгина, 6, Горийская, Невельского, 27, Кузнецова, 42-92, Стрелковая, 46, 50
ВНС 71а мкр: Нейбута, 26, 30-38, 45а-67, 75-87, Ватутина, 24, 26, 4, 4а, Юмашева, 11, 24а, Кузнецова, 44, 44а, 45-53, Сабанеева, 15, 16-24, Ладыгина, 2-4, 5, 9-19, Луговая, 50, 50в, 66-74, 62, Сабанеева, 8, 11-23,
ВНС 75 мкр: Добровольского, 35-41, 45, 47, Волкова, 3, 5, 7, Пацаева
ВНС Кипарисовая: Кипарисовая, 2, 4, 6, Каштановая, 11, 13, 15
ВНС Голдобина: Надибаидзе, 19,17, Черемуховая, 8,8а,16,18,18к , 28,32, Харьковская, 1, 3, 7, 9, 10, 11, 1, Поселковая, 32, 33, 30, 34, 31, 23, 23/1, Гульбиновича, 16-24, 29, 29а, 29/1, 29/2, 30, 32, Окатовая, 2-24, 5, 7, 11 ,11а, 19, 21, 35, 37 ,39, 46, .Бурачека, 11, 13, 15, 17, 8, 10, Запорожская, 2, 4, 6, 1, 81а, 87а, Кипарисовая, 2-6,14-32, З.Космодемьянской, 16, Фастовская, 2,25, 21, 14, 10б, 10, Терешковой, 1-27, 10-16, О.Кошевого, 25-33, Вязовая, 1а, 7, 9, 3, 5, 6-12, 1я, 2я, Поселковая, 28-34, Могилевская, 1-3, Каштановая, 5а д/с, частный сектор.
«Золотой Рог».
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