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Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно оформить авиабилеты на почте

16 Апреля 2015, 15:05 | Владивосток

С 10 апреля по 12 мая во всех почтовых отделениях страны участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно оформить авиабилеты на перелет по России в период с 3 по 12 мая, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Почты России.

Согласно Указу Президента РФ №32 от 23.01.2015 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и одному из сопровождающих их лиц предоставляются бесплатные авиабилеты, без ограничения числа поездок, на регулярные рейсы российских авиакомпаний с 3 по 12 мая по территории России.

Для удобства граждан Почта России совместно с «Агентством Билет Онлайн» организовали бесплатное оформление авиабилетов в 42 000 почтовых отделений по всей стране.

«Мы преклоняемся перед подвигом героев Великой Отечественной войны. Важно, чтобы каждый из них ощущал внимание и заботу. Мы поможем участникам и инвалидам Великой Отечественной подобрать удобные рейсы и оформить билеты в ближайшем почтовом отделении, чтобы они смогли беспрепятственно воспользоваться своим правом бесплатного проезда по России в период празднования 70-летия Победы», — отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Для получения билета в почтовом отделении участнику или инвалиду Великой Отечественной войны и сопровождающему лицу необходимо лично или через законного представителя сообщить оператору отделения почтовой связи желаемые даты и маршрут перелета и предъявить подтверждающее льготный статус удостоверение, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: авиакомпании  перевозки  Почта России  ветераны  льготы  война  праздники  транспорт  авиация  приморье  день победы  инвалиды  память 



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