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РИА PrimaMedia нацитировали на ТОП-100

16 Апреля 2013, 23:17 | Владивосток

Информационное агентство PrimaMedia стало единственным на Дальнем Востоке интернет-СМИ, попавшим в ТОП-100 российских общественно-политических ресурсов по объему аудитории в социальных сетях и цитируемости в блогосфере.

Приморское онлайн-издание, которому в этом году исполняется 8 лет, - одно из немногих региональных СМИ, попавших в сотню лидеров по результатам исследования, проведенного «Национальной службой мониторинга».

Предметом исследования стала популярность русскоязычных общественно-политических интернет-изданий в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter. При расчете параметра «цитируемость» использовался функционал системы «Яндекс - Блоги» (учитывались ссылки на интернет-издания в Twitter), данные анализировались за январь-декабрь 2012 года. Стоит отметить, что большую долю рейтинга поделили федеральные «гиганты».

Сергей НЕХАЕВ, директор департамента информационной политики администрации Приморского края:

- РИА PrimaMedia попало в рейтинг вполне заслуженно, так как активно использует в своей работе современные технологии, дает разностороннюю информацию, применяет эксклюзивные методы работы в регионе.

Эксклюзивность новостей и развитие актуальных тем на злобу дня на ленте РИА PrimaMedia отметил пресс-секретарь министра по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя президента РФ в ДФО Евгений АНОШИН:

- Считаю, что РИА PrimaMedia присутствует в ТОП-100 заслуженно.

Мне нравится, что журналисты РИА PrimaMedia делают новости в развитии, а также отслеживают темы, которые поднимали ранее.

Напомним, что информационное агентство PrimaMedia по итогам 2012 года стало самым цитируемым СМИ Приморского края. По данным «Медиалогии», индекс цитируемости (ИЦ) PrimaMedia по итогам минувшего года составил 811,82 пункта. Разрыв с агентством, занявшим второе место, составил 650,52 пункта.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ТОП-100 



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