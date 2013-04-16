Во Владивостоке начался весенний двухмесячник чистоты

10 апреля, согласно постановлению главы города Игоря ПУШКАРЕВА, во Владивостоке стартовал двухмесячник чистоты. В срок до 31 мая надлежит привести в порядок улицы, скверы и дворы. А 27 апреля всех горожан приглашают поучаствовать в общегородском субботнике.

На период двухмесячника поставлены конкретные задачи перед всеми муниципальными предприятиями и службами, управляющими компаниями. Но только этими силами собрать и вывезти скопившийся за зиму мусор нереально. Поэтому администрация города обращается к руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, учебным заведениям, гаражным кооперативам, всем горожанам – принять активное участие в наведении надлежащего санитарного порядка на отведенных и прилегающих территориях.

Одни называют субботники реликтом эпохи социализма, другие - доброй традицией, сохранившейся еще с советских времен. Но нашу идею проведения субботников уже подхватили американцы. В одном из городов США прошел большой капиталистический субботник. Частная школа решила благоустроить городской парк. Школьники и их родители чистили газоны от мусора, перекрашивали ограждения, сажали цветы. Закончилось все пикником на природе со спонсорскими гамбургерами и кока-колой.

Насчет капиталистического - это не ирония. Перед субботником школьники собирали пожертвования на покупку для школы нового микроавтобуса. Каждый участник субботника надел фиолетовую футболку, где на спине были перечислены все благотворители. Таким образом, школьники и их родители во время субботника бесплатно рекламировали своих спонсоров. Так почему бы идею с рекламой спонсоров во время субботника не использовать и нам?

Ключевая роль в генеральной уборке, конечно же, отводится управляющим компаниям. В УК Первореченского района к весеннему двухмесячнику чистоты готовились с размахом и тщательностью армейской операции.

- Мы начали готовиться к двухмесячнику чистоты еще с осени. Оповестили старших по дому и вместе с ними сформировали план работ по благоустройству придомовых территорий, - сообщила нам начальник санитарного отдела УК Первореченского района Анна КУЗНЕЦОВА. - Благоустройство проводим совместно с жильцами. Ведем с ними разъяснительную работу, убеждаем, и люди не отказываются от участия в субботниках.

В минувшую субботу, не дожидаясь общегородского субботника, начали благоустройство территории около дома по ул. Тухачевского, 38. Жильцы сами изъявили желание побелить стволы деревьев, разбить цветочные клумбы, очистить от мусора откосы. А мы обеспечили их необходимым инвентарем: граблями, лопатами, носилками, мешками для мусора и т.д.

В этом году запланировали вскопать 2000 кв. м клумб и газонов. Заказали 500 саженцев деревьев, 2000 кустарников и 1000 куб. м грунта. А вот цветы будем сажать позже – когда потеплеет.

Двухмесячник чистоты – это хорошая инициатива администрации города, - подытожила Анна Кузнецова.

А вот Елена АБЫТОЦКАЯ, заместитель генерального директора УК Ленинского района, посетовала, что желающих принять участие в благоустройстве дворов среди жильцов немного. В основном люди ждут, чтобы кто-то другой убрал мусор, посадил деревья, благоустроил детскую площадку. Это неправильно. Инициатива должна исходить от жильцов. Человек никогда не затопчет клумбу, которую сам вскопал, не сломает дерево, которое сам посадил и обоснованно считает своим.

Попутно отметим, что наша молодежь становится все более активной. Хороший пример – инициатива владивостокской молодежной общественной организации «Корпус волонтеров».

- Президент ВМОО «Корпус волонтеров» Юлия ТАТОНОВА обратилась к нам и попросила выделить ребятам фронт работ на предстоящем субботнике, - сообщил заместитель начальника АТУ Первомайского района Сергей ТРИШКИН. - Мы предложили озеро в районе ул. Сафонова, 14. Горожане облюбовали его как одно из мест отдыха, но, к сожалению, не все привыкли убирать за собой после пикников. И 21 апреля 10 ребят из корпуса волонтеров примут участие в уборке мусора, мы же обеспечим их инвентарем и мешками.

Хотелось бы, чтобы и другие общественные организации Владивостока поддержали эту инициативу. Успешность работы измеряется не количеством добрых дел, а тем, сколько людей в реализации этих дел участвовало.

Кстати, в прошлом году во Владивостоке на субботник вышло около 97 тысяч горожан. Общими усилиями им удалось убрать 14 000 кв. м городских территорий и вывезти 14 300 кубометров мусора.

Светлана СМИРНОВА.