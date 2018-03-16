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"За экологию можно и раскошелиться"
Выставка «Дальагро. Продовольствие» продолжается во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. С 15 по 17 марта более 100 компаний из России и стран АТР представляют свою продукцию, а также участвуют в обсуждении трендов и проблем сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока. Вход на выставку, кстати, свободен для всех без предварительной регистрации.
Сегодня, 16 марта, в рамках выставки проходит также аграрно-продовольственный форум. Интересно, что выставка «Дальагро. Продовольствие» проходит во Владивостоке уже в 19-й раз, а проблемы, поднимаемые аграриями, остаются те же: несмотря на солидные вливания в отрасль из бюджета края и страны, аграриям не удается заметно снизить цену на свои товары, ведь кредиты и электроэнергия в регионе до сих пор дорогие. Между тем, по словам врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, в 2018 году на поддержку сельхозпроизводителей запланировано около трех миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов, а на посевную уже направлен первый транш – 90 миллионов рублей. При этом глава края отмечает, что в субсидировании предпочтение будет отдаваться предприятиям малого бизнеса, то есть непосредственно фермерам, и уже во вторую очередь – крупным сельскохозяйственным компаниям. По словам Тарасенко, «уйдут от угля» и будут перепрофилированы для агрохолдингов будут некоторые порты края. Кроме того, в Приморье в среднесрочной перспективе начнут собирать комбайны: соответствующее соглашение администрация Приморья подпишет с федеральной компанией «Ростсельмаш».
Дорого - полезно
Кроме дорогих кредитов и энерготарифов среди оправданий цены на свою продукцию приморские фермеры традиционно приводят ее качество и экологичность. По их словам, такая продукция не может стоить дешевле, ведь в ее производство включены самое экологичное оборудование, самые чистые удобрения и ручной труд. Что может быть полезнее, чем молочная продукция без пальмового масла, свежемороженные морепродукты «без воды», растительные добавки к пище без химии?... Именно такие разговоры, в основном, ведут местные производители со своими потенциальными покупателями на выставке.
Многие из представленных на выставке производственных сельско-хозяйственных компаний – с приморской пропиской. Из них – государственный «Приморский НИИСХ», специализирующийся на выведении новых сортов зерновых, а также предприятия, занимающиеся выведением моллюсков в Приморье, известные в Приморье компании «Провиант» (сыр), «Милоградовское» (молоко), «Суражевский продукт» (овощи), «Владхлеб», «Приморский кондитер», «Владмила». Из иностранных продуктов на выставке – южнокорейская «кимчи», въетнамский кофе, китайская лапша, а также сушеные грибы, чай, фирменные приправы. Гости из Алтая привезли на выставку облепиховую продукцию, в числе которой концентрированное масло из облепихи, жом и добавки к пище.
Важно, что все «экспонаты» выставки можно не только пробовать, но и купить по цене производителя. С наценкой она стоила бы на 30% дороже.
Кроме продовольствия на стендах представлены упаковка, оборудование для переработки зерна и выращивания сельскохозяйственных культур. Для специалистов перерабатывающей отрасли запланированы круглые столы, семинары и презентации. На площадке «Центр Закупок» можно будет заключить договоры с ритейлерами из Китая о поставке продукции на их рынок.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ
Фото: пресс-служба администрации Приморского края
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