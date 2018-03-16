Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов
Строительство и реконструкция пяти детских садов начнётся во Владивостоке в этом году, об этом сообщил глава города Виталий Веркеенко на одной из встреч с жителями краевого центра. Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.
«Строительство детских садов стало возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры, – отметил глава ВладивостокаВиталий Веркеенкою. – Сейчас в городе работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают почти 25 тысяч воспитанников. Рост рождаемости влечёт за собой увеличение потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях образования. Участие в федеральных и краевых программах позволит решить вопрос с обеспечением детей местами в муниципальных детских садах».
Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Когда-то здесь было дошкольное учреждение, в которое ходили 220 малышей, но в годы демографического кризиса его отдали в частные руки. В 2013 году администрации Владивостока удалось выкупить здание и оформить в муниципальную собственность. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого здания садика, увеличив проектную мощность дошкольного учреждения с 220 до 350 ребятишек. После реконструкции у малышей Первореченского района появится современный детский сад на 18 групп, четыре из которых будут ясельными – от 1,5 до 3 лет.
Ещё один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока.
Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а. Проектом предполагается 7 групп на 150 детей.
Детский сад на 230 мест будет построен по улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительных группы.
Пятым станет детский сад на ул. Тихвинская, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников.
Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.
Новости тематики
- "За экологию можно и раскошелиться"
- Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов
- Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
- Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- Виталий Веркеенко предложил сократить рабочий день
- Циклон испортил погоду в Приморье
- "Владимир Владимирович, обязательно приезжайте!"
- Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
Новости раздела
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- "За экологию можно и раскошелиться"
- Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов
- Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
- 5 тысяч тонн снега вывезли с центральной площади и дорог Владивостока за минувшую ночь
- Владивостокцев заманивают на выборы дешевыми продуктами
- Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Дольщики бьются за Снеговую падь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке