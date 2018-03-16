www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.02 р. 100 JPY: 53.73 р.
EUR: 70.52 р. 10 CNY: 90.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов

16 Марта 2018, 14:57 | Владивосток

Строительство и реконструкция пяти детских садов начнётся во Владивостоке в этом году, об этом сообщил глава города Виталий Веркеенко на одной из встреч с жителями краевого центра. Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.

«Строительство детских садов стало возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры, – отметил глава ВладивостокаВиталий Веркеенкою. – Сейчас в городе работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают почти 25 тысяч воспитанников. Рост рождаемости влечёт за собой увеличение потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях образования. Участие в федеральных и краевых программах позволит решить вопрос с обеспечением детей местами в муниципальных детских садах».

Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Когда-то здесь было дошкольное учреждение, в которое ходили 220 малышей, но в годы демографического кризиса его отдали в частные руки. В 2013 году администрации Владивостока удалось выкупить здание и оформить в муниципальную собственность. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого здания садика, увеличив проектную мощность дошкольного учреждения с 220 до 350 ребятишек. После реконструкции у малышей Первореченского района появится современный детский сад на 18 групп, четыре из которых будут ясельными – от 1,5 до 3 лет. 

Ещё один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока. 

Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а. Проектом предполагается 7 групп на 150 детей. 

Детский сад на 230 мест будет построен по улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительных группы. 

Пятым станет детский сад на ул. Тихвинская, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников. 

Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: владивосток  детский сад 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru