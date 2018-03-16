Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов

Строительство и реконструкция пяти детских садов начнётся во Владивостоке в этом году, об этом сообщил глава города Виталий Веркеенко на одной из встреч с жителями краевого центра. Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.

«Строительство детских садов стало возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры, – отметил глава ВладивостокаВиталий Веркеенкою. – Сейчас в городе работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают почти 25 тысяч воспитанников. Рост рождаемости влечёт за собой увеличение потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях образования. Участие в федеральных и краевых программах позволит решить вопрос с обеспечением детей местами в муниципальных детских садах».

Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Когда-то здесь было дошкольное учреждение, в которое ходили 220 малышей, но в годы демографического кризиса его отдали в частные руки. В 2013 году администрации Владивостока удалось выкупить здание и оформить в муниципальную собственность. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого здания садика, увеличив проектную мощность дошкольного учреждения с 220 до 350 ребятишек. После реконструкции у малышей Первореченского района появится современный детский сад на 18 групп, четыре из которых будут ясельными – от 1,5 до 3 лет.

Ещё один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока.

Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а. Проектом предполагается 7 групп на 150 детей.

Детский сад на 230 мест будет построен по улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительных группы.

Пятым станет детский сад на ул. Тихвинская, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников.

Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток