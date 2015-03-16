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Владивосток вошел в топ-10 городов, где можно отдохнуть, как в Европе

16 Марта 2015, 09:00 | Владивосток

Владивосток снова попал в список топ-10, но теперь уже российских городов, где можно отдохнуть не хуже, чем в Европе. Как сообщает газета «Золотой Рог», настроенные патриотично составители рейтинга из российской версии журнала Forbes, не включили в свой список Москву и Санкт-Петербург.

Газета «Золотой Рог» цитирует Forbes.ru: Воспетый группой «Мумий Тролль» Владивосток, благодаря саммиту АТЭС в 2012 году, обновил не только львиную часть городской инфраструктуры, но и аэропорт.

Где остановиться?

Несмотря на саммит АТЭС, прошедший в 2012 году, в городе не появилось отелей мировых брендов. Предполагалось, что к АТЭС будут готовы сразу две пятизвездочные гостиницы Hyatt, но они не были сданы в срок. Сначала открытие переносили на 2013 год, затем на 2014-й, и вот теперь предполагается, что Hyatt откроется во Владивостоке в этом году. Но пока город остается без крупных сетевых отелей. Альтернативой выступает отель уровня четыре «звезды» Hyundai.

Что посмотреть?

В русском Сан-Франциско не стоит пугаться машин с правым рулем, зато стоит насладиться рельефом города, его набережной и окрестностями. Особенно придется по вкусу Владивосток любителям флота: судов и кораблей здесь много (некоторые из них открыты для доступа, например «Красный вымпел»). И конечно, теперь посещение Владивостока не обходится без поездки на остров Русский по ставшему уже знаменитым видовому мосту — посмотреть Дальневосточный федеральный университет и маяк Эгершельд.

Любителям гастрономического туризма тоже будет чем себя занять — помимо местных вариаций русской кухни во Владивостоке можно попробовать хорошую китайскую и японскую.

Помимо столицы Приморья в список городов вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Ярославль, Нижний Новгород, Красноярск и Казань.

Напомним, недавно "Золотой Рог" писал о том, что Владивосток вошел в топ-10 городов мира с видом на океан:  Владивосток попал в ТОП-10 городов мира с видом на океан

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: рейтинги  отдых  итоги  владивосток  туризм 



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Комментарии

  • Жижа11:50, 16.03.2015#

    тупее шутки не придумаешь

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