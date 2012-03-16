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В кассовых железнодорожных павильонах Владивостока устанавливают автоматы
ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ZRPRESS. Терминалы самообслуживания предназначены для приобретения пригородных билетов в режиме самообслуживания в любое удобное для пассажира время.
Терминалы самообслуживания для автоматизированной продажи билетов на проезд в электропоездах начали устанавливать в кассовых павильонах пригородного сообщения компании «Экспресс Приморья».
Как сообщили в пассажирском отделе компании-перевозчика, установка билетопечатающих автоматов проходит в рамках реализации программы обновления контрольно-кассовой техники пригородного комплекса Дальневосточной железной дороги.
Первый терминал установлен в кассовом павильоне на виадуке центральной площади Владивостока. В течение года планируется установить 20 билетопечатающих аппаратов на крупных пассажирообразующих станциях полигона деятельности компании «Экспресс Приморья».
- Сейчас с помощью терминала можно оформить разовые полные и детские билеты направлением «туда» и «туда-обратно». В дальнейшем через такие билетопечатающие автоматы планируется оформление льготных билетов. Также прорабатывается вопрос приобретения билетов на электропоезда повышенной комфортности через Интернет, отметили в пассажирском отделе ОАО «Экспресс Приморья».
Правила пользования:
1. Выберите зону назначения, включающую вашу станцию.
2. Для просмотра зон используйте красные стрелки.
3. Выберите тип проезда и вид билета.
4. Оплата производится банкнотами достоинством только 10, 50, 100 рублей и монетами достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей.
5. На экран выводится стоимость билета и внесенная сумма.
6. Возьмите билет и сдачу.
Возврат внесенных денег производится выбором «ОТМЕНА ОПЛАТЫ» на экране или перерыве в оплате более 30 секунд.
При невозможности выдать сдачу в полном объёме, вместе с билетом печатается аварийная квитанция, по которой можно получить остаток сдачи в кассе, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
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