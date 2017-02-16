Во Владивостоке почтили память воинов, погибших в локальных войнах (фото)

15 февраля около Дома молодежи у памятника погибшим в локальных войнах прошел митинг, приуроченный к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Жители Владивостока почтили память воинов-интернационалистов и возложили цветы к монументу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официально отмечается с 2011 года. А дата, 15 февраля, приурочена к выводу в 1989 году советских войск из Афганистана. Многие историки называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. Она унесла жизни около 14 тысяч советских солдат и офицеров. Именно в их честь страна отмечает этот знаменательный день.

Участниками памятной церемонии были ветераны Афганской войны, их родственники, представители власти, разных общественных организаций, а также учащиеся Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и нескольких школ.

На войне в Афганистане было около двух тысяч приморцев, из них 31 человек погиб. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, страна вспоминает не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.

Во время митинга были вручены две медали Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Их вручили председателю Приморского краевого совета ветеранов Сергею Кондратенко и журналисту Андрею Островскому за работу над «книгами памяти» о приморцах, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов. Подобные книги – это не только национальные памятники, но и сокровищница для родственников тех героев, которые отдали свою жизнь за честь Родины.





После митинга, все присутствующие возложили цветы к памятнику погибшим в локальных войнах.