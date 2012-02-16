www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Проект «Наш город»
Распечатать

В ЗАГСе Первореченского района Владивостока завершен ремонт

16 Февраля 2012, 20:53 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. За последние два года – это третий по счету во Владивостоке ЗАГС, который приобрел современный вид. Здесь созданы комфортные условия для предоставления гражданам качественной государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния.

Как рассказали в управлении ЗАГС Приморского края, общий объем средств субвенций из федерального бюджета на выполнение капитального ремонта и реконструкции ЗАГСа Первореченского района Владивостока составил около 7 миллионов рублей.

На эти средства был проведен ремонт в зале торжественных церемоний, рабочих кабинетах, архивохранилище, холлах. А также полностью заменены система отопления и электропроводка, проведены сантехнические работы, установлены пожарная и охранная сигнализации, пластиковые окна, кондиционеры. В здании ЗАГСа появились оборудованный гардероб для посетителей и комната невесты. Приобретена новая мебель, шторы, зеркала, люстры и другие предметы внутреннего интерьера.

Все рабочие места оснащены современной компьютерной техникой и программным обеспечением. Для посетителей имеются оборудованные всем необходимым приемные с информационными стендами, образцами заполнения документов. Управлением ЗАГС Приморского края установлена система электронной очереди. Это новшество уже оценено жителями города, поскольку информация на мониторе позволяет рассчитывать время ожидания к специалисту.

После ремонта в отдельном просторном помещении размещен архив отдела ЗАГС. Здесь установлены функциональные металлические несгораемые шкафы для размещения архивных книг и сейфы для хранения бланков гербовых свидетельств, печатей и штампов, установлена система автоматического пожаротушения, окна укреплены металлическими решетками. В архиве хранятся актовые книги с 1938 года. С 1993 года формирование и обработка архивного фонда ведется в электронном виде.

Отметим, в период проведения ремонтных работ отдел ЗАГС Первореченского района не закрывался ни на один день, продолжая обслуживание населения. За это время было зарегистрировано 1 390 рождений, 670 браков и более 1 500 иных актов гражданского состояния, исполнено 3 тысячи обращений граждан и организаций.

По мнению специалистов краевого управления, обновленный после проведенного ремонта Первореченский ЗАГС привлечет еще большее число граждан, желающих скрепить свой союз узами брака, а также отметить наиболее значимые события в жизни семьи - регистрацию рождения детей, чествование юбиляров семейной жизни и пр.

Торжественное открытие ЗАГСа Первореченского района Владивостока (ул. Печорская, 8) после капитального ремонта и реконструкции пройдет 17 февраля в 13:00.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru