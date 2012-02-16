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В ЗАГСе Первореченского района Владивостока завершен ремонт
ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. За последние два года – это третий по счету во Владивостоке ЗАГС, который приобрел современный вид. Здесь созданы комфортные условия для предоставления гражданам качественной государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния.
Как рассказали в управлении ЗАГС Приморского края, общий объем средств субвенций из федерального бюджета на выполнение капитального ремонта и реконструкции ЗАГСа Первореченского района Владивостока составил около 7 миллионов рублей.
На эти средства был проведен ремонт в зале торжественных церемоний, рабочих кабинетах, архивохранилище, холлах. А также полностью заменены система отопления и электропроводка, проведены сантехнические работы, установлены пожарная и охранная сигнализации, пластиковые окна, кондиционеры. В здании ЗАГСа появились оборудованный гардероб для посетителей и комната невесты. Приобретена новая мебель, шторы, зеркала, люстры и другие предметы внутреннего интерьера.
Все рабочие места оснащены современной компьютерной техникой и программным обеспечением. Для посетителей имеются оборудованные всем необходимым приемные с информационными стендами, образцами заполнения документов. Управлением ЗАГС Приморского края установлена система электронной очереди. Это новшество уже оценено жителями города, поскольку информация на мониторе позволяет рассчитывать время ожидания к специалисту.
После ремонта в отдельном просторном помещении размещен архив отдела ЗАГС. Здесь установлены функциональные металлические несгораемые шкафы для размещения архивных книг и сейфы для хранения бланков гербовых свидетельств, печатей и штампов, установлена система автоматического пожаротушения, окна укреплены металлическими решетками. В архиве хранятся актовые книги с 1938 года. С 1993 года формирование и обработка архивного фонда ведется в электронном виде.
Отметим, в период проведения ремонтных работ отдел ЗАГС Первореченского района не закрывался ни на один день, продолжая обслуживание населения. За это время было зарегистрировано 1 390 рождений, 670 браков и более 1 500 иных актов гражданского состояния, исполнено 3 тысячи обращений граждан и организаций.
По мнению специалистов краевого управления, обновленный после проведенного ремонта Первореченский ЗАГС привлечет еще большее число граждан, желающих скрепить свой союз узами брака, а также отметить наиболее значимые события в жизни семьи - регистрацию рождения детей, чествование юбиляров семейной жизни и пр.
Торжественное открытие ЗАГСа Первореченского района Владивостока (ул. Печорская, 8) после капитального ремонта и реконструкции пройдет 17 февраля в 13:00.
"Золотой Рог".
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