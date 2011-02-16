В мэрии Владивостока готовятся документы на легализацию детских садов семейного типа

Решить наболевшую проблему отсутствия мест в детских дошкольных учреждениях власти активно пытаются последние два года. Методы самые разные: сокращение развивающих групп и открытие в освободившихся помещениях групп общего типа; возвращение в муниципальную собственность зданий типовых детских садов; строительство новых и моральная поддержка инициативных родителей, желающих открыть частные детские сады. Учитывая число детей, стоящих в очереди на получение путевки (более 18 тысяч), последний способ обещает быть самым действенным.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-центре администрации, первая попытка легализации работы детских садов семейного типа была предпринята в октябре прошлого года: «Идею лично поддерживает консультант по делам образования, бывший вице-мэр Константин МЕЖОНОВ. Российское законодательство два года назад объявляло домашние детские сады вне закона, апеллируя к нарушениям санитарно-эпидемиологических норм. Ситуация изменилась в конце 2010 года - с 1 октября введены новые санитарные нормы, что сделало этот вид предпринимательской деятельности легальным. Городское управление по развитию малого и среднего предпринимательства тут же организовало семинар «Развитие частных детских садов». На учебу совершенно бесплатно приглашались мамы, желающие попробовать себя в роли руководителей детских садов семейного типа».

Но, несмотря на все приложенные старания, итог оказался неутешительным. На семинар пришло больше пятидесяти человек, для которых специалисты городского управления образования и Ассоциации юристов Приморского края объяснили и суть новых санитарно-эпидемиологических норм и правовые вопросы регулирования частной педагогической деятельности. Однако дальше теории дело не пошло. Инициативу легализации надомных групп (по неофициальной информации портала «Владмама», таковых в городе больше 100) тут же взяла во внимание прокуратура, объяснившая, что основные законодательные противоречия кроются вовсе не в санитарных нормах, а в законе «Об образовании». Поправки в него готовятся, в июле прошлого года документ прошел процедуру первого чтения в Государственной Думе и отправлен в законодательные собрания краев и областей РФ для внесения предложений.

В статье нового законопроекта о предоставлении дошкольного образования, как всегда, две новости: дошкольное образование должно быть обязательным и обязательно же педагогическое образование воспитателей.

По словам сотрудника департамента образования администрации края Ирины БОНДАРЕВОЙ, после принятия закона на базе Приморского института переподготовки учителей могут быть организованы курсы для желающих: «Сейчас существует две легальные формы частных детских садов: негосударственное образовательное учреждение и лицензируемое индивидуальное предпринимательство. Так называемые детские сады семейного типа – это попытка организовать дневные группы ухода за детьми. При принятии поправок в законодательство может быть рассмотрено как альтернативное решение проблемы, частично снимающее социальную напряженность очередников».

Дневные группы ухода за детьми, по мысли авторов владивостокского управления образования, должны располагаться не далее 500 метров от действующего муниципального детсада. Малыши из таких групп могут посещать занятия по ИЗО, музыке, физкультуре и прочим дошкольным образовательным дисциплинам наравне с детьми, посещающими детские сады. Нововведение интересное с точки зрения организаторов семейных детских садов. Правда, от него не в восторге заведующие детсадами. «Это дополнительная организационная нагрузка на воспитателей. У нас в группах детки уже дисциплинированные, привыкшие к определенному ритму занятий. Чего не скажешь о семейных группах. Но, если будет соответствующее краевое постановление, конечно, придется его выполнять», - сказала «ЗР» одна из заведующих на условиях анонимности.

И, похоже, ее опасения сбудутся, поскольку за дело взялись депутаты - единороссы Законодательного Собрания. В сентябре прошлого года они создали партийный проект «Детские сады — детям». По словам руководителя проекта Валентины КАТКОВОЙ, нехватка детских садов актуальна не только для Владивостока: «Это общероссийская проблема. Дело не только в новых зданиях. Нам нужно создать законодательную поддержку новых форм предпринимательства в сфере дошкольного воспитания и образования. Я имею в виду частные детские сады. Если обеспечить законодательную поддержку, проводить круглые столы и конференции, то нам удастся и создать дополнительные рабочие места, и отправить дошкольников в детсады».

Шум на общегосударственном уровне начался после показательного визита Дмитрия МЕДВЕДЕВА в один из московских детсадов в начале прошлого года. Именно тогда стали говорить, что наряду с образовательными в России появятся учреждения, где за детьми будут «присматривать». По 6-8 часов в день. Сообщество Интернет-портала «Владмама» тут же отреагировало и проявило инициативу создания сети групп семейного типа. Идея исходила из соображений близости к месту проживания и относительной ценовой доступности, поскольку стоимость посещения ребенком негосударственного образовательного учреждения во Владивостоке («Открытый мир», «Монтессори», «Одаренок ВГУЭС», «Дарина») от 19 600 до 28 000 рублей в месяц. Предполагалось, что в частных детских садах по типу «группа присмотра» оплата будет по 50 рублей в час.

Желающим поработать куратором малой детской группы предлагалось подать заявку в ООО «Владмама», после проверки кандидатуры сообществом портала предполагалось заключение договора на организацию детского досуга. Цены относительно демократичные – 50 рублей в час, 500 рублей в день, плюс стоимость питания. Дополнительные занятия для детей старшей дошкольной группы (4-6 лет) оплачиваются отдельно.

Активное обсуждение с формированием списка возможных кураторов и обсуждением деталей среди мам, согласных отдавать детей в группы семейного типа, длилась три месяца - с октября по декабрь прошлого года. После энтузиазм стих и перечня групп, готовых к приему детей, на портале не появилось. Пока надомные группы ведутся без общественных инициатив, нелегально. Снимается 2-3-комнатная квартира с хорошим ремонтом, в паре работают няня-воспитатель и помощница по хозяйству. Цена вопроса 10 – 12 тыс. рублей за нахождение ребенка по будним дням с 8.30 до 19.00. Прогулки, развивающие занятия и четырехразовое питание прилагаются.

«Я не могу ждать легализации. Детей некуда деть уже сегодня», - сказала ЗР одна из нянь-надомниц.