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Больше 80 домов во Владивостоке сегодня останутся без света
В понедельник, 16 января, во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В связи с этим в 83 домах приморской столицы ожидаются отключения света. Все мероприятия — плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:
Ленинский район:
Ватутина ул. 10, 24, 4; Нейбута ул. 10, 22, 24, 30;.
Первомайский район:
Надибаидзе ул. 30, 32.
Первореченский район:
Баляева ул. 3; Иртышская ул. 17А; Марченко ул. 6.
Советский район:
Александровича ул. 18, 20, 20А, 20 В, 20 Г, 20Е, 20Б, 20Д; Весенняя ул. 1, 3, 7, 5; Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 33, 43, 37, 35; Минеральная ул. 4 В, 2Д; Никитина ул. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Плеханова ул. 1, 11, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 9, 2Д, 13А; Стальского ул. 2; Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А; Тимирязева ул. 19, 21, 42, 44, 31; Шкотовская ул. 28.
Фрунзенский район:
Амурская ул. 8; Пограничная ул. 22А; Фонтанная ул. 3, 7, 7А.
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