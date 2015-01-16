www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Проект «Наш город»
Распечатать

Празднование Крещения во Владивостоке пройдёт на набережной Спортивной гавани - днём и ночью

16 Января 2015, 17:08 | Владивосток

В воскресенье, 18 января, в 14 часов на территории набережной Спортивной гавани (рядом с большим фонтаном) начнется концертно-театрализованное представление «Раз в крещенский денек..», посвященное празднованию Крещения. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в управлении культуры, сказочные герои, Хозяин с Хозяюшкой предложат гостям праздника поучаствовать в народных зимних забавах, конкурсах и играх, вместе с творческими коллективами города исполнить полюбившиеся зимние мелодии и конечно же принять участие в крещенских гаданиях. Самых активных участников праздника ждут крещенские подарки.

А с 22:00 18 января на акватории Спортивной гавани начнется основная часть празднования Крещения. В 22.00 священник Владивостокской и Приморской епархии совершит благословение крещенской купели, которая будет располагаться напротив большого фонтана. В этом году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва для всех желающих совершить традиционное омовение будет подготовлена купель и палатки для переодевания, а также организована продажа горячего чая.

Мероприятие продлится до 2.00 19 января.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: Крещение  праздники  религия  здоровье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru