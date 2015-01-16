Празднование Крещения во Владивостоке пройдёт на набережной Спортивной гавани - днём и ночью

В воскресенье, 18 января, в 14 часов на территории набережной Спортивной гавани (рядом с большим фонтаном) начнется концертно-театрализованное представление «Раз в крещенский денек..», посвященное празднованию Крещения. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в управлении культуры, сказочные герои, Хозяин с Хозяюшкой предложат гостям праздника поучаствовать в народных зимних забавах, конкурсах и играх, вместе с творческими коллективами города исполнить полюбившиеся зимние мелодии и конечно же принять участие в крещенских гаданиях. Самых активных участников праздника ждут крещенские подарки.

А с 22:00 18 января на акватории Спортивной гавани начнется основная часть празднования Крещения. В 22.00 священник Владивостокской и Приморской епархии совершит благословение крещенской купели, которая будет располагаться напротив большого фонтана. В этом году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва для всех желающих совершить традиционное омовение будет подготовлена купель и палатки для переодевания, а также организована продажа горячего чая.

Мероприятие продлится до 2.00 19 января.

ZRPRESS.RU, Владивосток.