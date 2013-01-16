По информации Департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края, новые мосты Владивостока готовы принять общественный транспорт. «ЗР» выяснил у специалистов пресс-службы администрации города планы по развитию общественного транспорта.

— Какие изменения в работе общественного транспорта планирует внести в 2013 году администрация Владивостока?

— В ближайшее время будет запущено движение общественного транспорта по новым мостам. Департамент дорожного строительства буквально вчера, 15 января, сообщил, что объекты сданы в эксплуатацию и поставлены на учет. В первую очередь, речь идет о съездах с мостов. Сегодня, 16 января, рассчитываем получить официальную информацию, после чего проведем проверку и запустим движение.

Для нас самая главная задача — повышение уровня обслуживания. Особое внимание обращаем на устранение одной из самых массовых претензий горожан, которые жалуются на то, что автобусы раньше времени заканчивают работу. Специалисты нашего Управления регулярно выезжают на проверки.

— А почему с нарушителями графика не помогает бороться система ГЛОНАСС, давно устанавливаемая на общественный транспорт Владивостока?

— Конечно, мы обязали всех установить ГЛОНАСС. И большинство перевозчиков выполнили наше требование. Но не все. Поэтому пока специалисты вынуждены выезжать на место.

Кроме того, ГЛОНАСС не показывает количество пассажиров и не проезжает ли автобус мимо, стоящих на остановке людей.

В феврале мы будем подводить итоги установки системы ГЛОНАСС. И к нарушителям, тем, кто до сих пор не установил систему спутникового контроля, начнем принимать меры.

— В чьей собственности находится навигационная система и у кого она в управлении?

— Управляет системой муниципальное учреждение «Автоматизированный диспетчерский центр». А само оборудование принадлежат тем, кто оплачивал их установку на свой транспорт, то есть компаниям-перевозчикам.

— Администрация Приморского края повысила с нового года цену билета за проезд в общественном транспорте до 17 рублей. Но владивостокские автобусники, по крайней мере, в первые дни 2013 года брали по-прежнему 15 рублей, хотя у некоторых даже были таблички о том, что за билет надо отдать 17 рублей. Так сколько же стоит билет в общественном транспорте Владивостока в Новом году?

— Это объясняется тем, что некоторые перевозчики пошли нам на встречу и чтобы продлить людям новогоднее настроение оставили прежний тариф на первые дни 2013 года. Но сейчас они тоже воспользовались своим правом и установили максимально разрешенный тариф в 17 рублей за поездку.

— Удалось ли разрешить конфликтную ситуацию во ВПОПАТ-1?

— Во ВПОПАТ-1 действительно назначили новое руководство, которое сейчас занято оптимизацией расходов, повышением рентабельности предприятия. Насколько я знаю, сейчас конфликт уже улажен. С коллективом была проведена работа. Мы заверили работников, что слухи о массовых увольнениях беспочвенны. Наоборот, нам нужно искать новых водителей.

Ведь в этом году Владивосток закупает 200 малых автобусов Фольксваген Крафтер. Они придут к нам ориентировочно в мае-июне. Мы будет ставить их на труднодоступные маршруты, куда нельзя пустить большие автобусы.

— Когда планируется запустить трамвай на Борисенко?

— «Водоканал» перечислил средства на восстановление трамвайных путей, и ООО «Электрический транспорт» уже проводит подготовительные работы и планирует восстановить пути в течение 9 месяцев.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".