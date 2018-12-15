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Экс-мэр Владивостока призвал приморцев принять важное решение
«Верю в вас, в наш край и в город, который при любых результатах «останется так же загадочно любим»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв на личной странице в соцсети призвал приморцев найти время в предновогодней суете и сделать свой выбор - завтра, 16 декабря, край в очередной раз попытается выбрать губернатора.
«Помимо подготовки к встрече Нового года и весёлых корпоративов, у Приморья впереди выборы губернатора. И я уже традиционно призываю вас всё-таки прийти на избирательные участки.
Думаю, что второй тур нам ни к чему. Это лишняя трата денег и без того недостающего в предновогодней суете времени.
Разные сценарии прогнозируют политтехнологи, но предыдущие выборы показали, что выбор - за вами, нужно лишь не сидеть сложа руки.
Верю в вас, в наш край и в город, который при любых результатах «останется так же загадочно любим».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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