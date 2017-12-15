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Во Владивостоке водителей настоятельно просят не выезжать на улицы города
15 Декабря 2017, 13:31 | Владивосток
Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» выходит на точки базирования во все районы Владивостока, чтобы в случае усиления осадков приступить к очистке улиц от снега, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.
В соответствии с прогнозом синоптиков сегодня, 15 декабря, в краевом центре начался небольшой снег.
Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют в случае начала снегопада воздержаться от поездок – в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог.
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