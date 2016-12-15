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Владивостокцев приглашают сделать новогодний подарок детям-сиротам
В преддверии Нового 2017 года активисты и волонтеры МКУ «Молодежный ресурсный центр» администрации Владивостока приглашают горожан принять участие в благотворительной акции «Мандаринка». Сделать сладкий и полезный подарок для воспитанников детских домов краевой столицы может каждый желающий.
«Цель акции «Мандаринка» – подарить новогоднее настроение детям, которые, к сожалению, по разным причинам остались без родителей, – рассказала начальник отдела проектов и программ МКУ «Молодежный ресурсный центр» Ксения Харлан. – Мы приглашаем всех желающих жителей Владивостока устроить праздник для этих ребят. Горожане могут принести в Молодежный ресурсный центр мандарины или апельсины, а также выступить перед детьми в роли Дедов Морозов и Снегурочек».
Сборы свежих фруктов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоятся 22 и23 декабря с 9 до 15 часов в офисе МКУ «Молодежный ресурсный центр» (ул. Пограничная, 12). Телефон для справок: 222-22-94, Харлан Ксения Васильевна.
Цитрусовые волонтеры и активисты МРЦ развезут в дни сбора в центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №1 (ул. Космонавтов, 19а) и №2 (ул. Сабанеева, 8). Кроме подарков для воспитанников также будет приготовлен сюрприз – волонтеры и ученики школы №22 устроят в каждом детском доме праздничный концерт.
Отметим, благотворительная акция «Мандаринка» пройдет в приморской столице уже во второй раз. Как отмечают организаторы, в прошлом году было собрано около 650 кг цитрусовых.
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