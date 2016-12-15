Во Владивостоке полиция задержала квартирного вора

Во Владивостоке полиция задержала девушку, подозреваемую в совершении квартирной кражи. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 20-летней жительницы краевого центра о квартирной краже.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, осмотрели квартиру. Установлено, что потерпевшая находилась дома с незапертой входной дверью. Пока потерпевшая смотрела телевизор, злоумышленник вошел в квартиру и похитил из прихожей ее сумку.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю соседку потерпевшей. В отделе полиции задержанная дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, кража. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.