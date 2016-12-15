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Во Владивостоке полиция задержала квартирного вора
Во Владивостоке полиция задержала девушку, подозреваемую в совершении квартирной кражи. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 20-летней жительницы краевого центра о квартирной краже.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, осмотрели квартиру. Установлено, что потерпевшая находилась дома с незапертой входной дверью. Пока потерпевшая смотрела телевизор, злоумышленник вошел в квартиру и похитил из прихожей ее сумку.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю соседку потерпевшей. В отделе полиции задержанная дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, кража. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Иван КРЫШАН.
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