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Владивостокцы высказали свое мнение по поводу пожара на мосту через бухту Золотой Рог
ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Пожар на мосту через Золотой Рог во Владивостоке потушен, и дай Бог, не повторится. Мы даже примем на веру утверждение представителя ЗАО Тихоокеанской мостостроительной компании–застройщика о том, что «в результате крупного пожара на мосту через бухту Золотой Рог металлоконструкции и вантовые конструкции сооружения не пострадали», хотя экспертизы только начались.
ZRpress провел опрос жителей Владивостока: А что вы думаете по поводу пожара на мосту через бухту Золотой рог? Надо отметить, что ответы были краткими и односторонними… Видать на это есть причины…
Антон, житель Владивостока, 25 лет:
- В России две беды дураки и дороги, а теперь еще одна – дураки с дорогами на мостах.
Николай, бизнесмен, 42 года:
- Думаю, чья-то безалаберность дорого обойдется государству и нам, налогоплательщикам. Восстановление моста через бухту Золотой Рог должно пройти за счет организации допустившей возгорание.
Алиса, студентка 1 курса, 18 лет:
- Считаю, что люди неграмотно отмыли деньги, т. к. все про все знают.
Ольга Ивановна, преподаватель, 50 лет:
- Как раз к выборам 4 декабря пилоны моста с северного берега выросли до проектного уровня – 226 метров. По этому поводу ТМК устроила фейерверк и расцветила пилоны иллюминацией с лозунгами партии «Единая Россия»: «Снизим тарифы», «Построим дороги». Если из-за двух пилонов салют, что же будет, по окончания строительства моста? Подумалось.. И никто не предполагал, что между двумя праздниками может быть и такое ЧП. Южная сторона "устроила фейерверк"…
Зинаида, студентка, 20 лет:
- Считаю, что это безалаберность наших рабочих. И данное отношение рабочих к выполняемой работе берет начало от высшего руководства государством.
Юлия, студентка, 20 лет:
- Отмывают деньги, плюс плохо продумана конструкция моста, если его сначала никто не мог потушить, а это надо было предусматривать при строительстве.
Елена, 28 лет:
- Мы на славу повеселились. Ехали с Чуркина и увидели начало, поехали смотреть с видовой ДВГТУ… И надо сказать, зрителей там было очень много…
Алексей, менеджер, 26 лет:
- Специально запланированное «мероприятие». Надо же как-то замаскировать свои ошибки, и еще один способ получить дополнительное финансирование.
Максим, студент, 24 года:
- Элементарное нарушение техники безопасности.
Алексей, предприниматель, 33 года:
- Очередное отмывание денег. По документам, сгорела половина…
Татьяна, студентка, 19 лет:
- Ну, горел и горел, меня вообще не задело. Он же не в первый раз горит, только не писал никто.
Анна, 25 лет:
- Если бы на информационный сайт не зашла, то вообще бы не узнала. Почему-то не сильно затронуло это происшествие. Одно радует - без жертв.
Евгений Петрович, военный пенсионер:
- Мост через бухту Золотой Рог уже радовал и казался реальностью, пожар я воспринял как свою собственную беду, столько денег вложено, а сколько труда - и в жару, и в мороз!! Декабрь для Владивостока - месяц жаркий, то ОМОН нагрянет, то елка упадет, а тут и мост превратился в "иллюминацию"...
Опрос провела Анна Бородина.
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