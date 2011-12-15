Неделя туризма провинции Цзилинь открывается во Владивостоке

Неделя туризма провинции Цзилинь пройдет во Владивостоке. Открытие выставки состоится 4 августа в 11.00 в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС. В выставке примут участие более 50 китайских туристических компаний.

Жители Приморья смогут посетить выставку бесплатно, здесь они получат информацию о лучших местах отдыха, курортах и санаториях провинции, а также смогут увидеть фотографии самых живописных туристических достопримечательностей провинции Цзилинь. Но это лишь одно мероприятие в программе визита в Приморский край делегации провинции Цзилинь во главе с первым секретарем комитета КПК провинции Сунь Чжэнцаем, уточнили в пресс-службе администрации Приморского края. Делегация будет работать в Приморье с 3 по 5 августа. В рамках визита запланирован ряд мероприятий, среди них ряд официальных встреч, проведение «Недели туризма», осмотр объектов саммита АТЭС на острове Русский, терминала в порту Зарубино и посещение российско-китайского лесопромышленного предприятия, расположенного в Хасанском районе.

Напомним, Приморский край и провинцию Цзилинь связывают прочные экономические и дружеские отношения. Между территориями подписан план о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах.