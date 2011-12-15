Институт Международного туризма ДВГУ и Владивостокская школа гостеприимства будут сотрудничать

Договор о сотрудничестве подписали Институт международного туризма и гостеприимства (ИМТиГ) ДВГУ и Владивостокская школа гостеприимства (ВШГ). Цель документа - обеспечить гармоничное единство теории и практики в сфере подготовки молодых кадров для нужд гостинично-туристского бизнеса кадров Дальнего Востока.

В рамках сотрудничества ИМТиГ будет предоставлять ВШГ свободный доступ к информационной базе своих выпускников и предоставлять своим студентам возможность участвовать в мероприятиях школы. ВШГ же со своей стороны, обязуется проводить обзорные лекции и практические занятий по гостинично-ресторанному менеджменту для студентов ИМТиГ и оказывать им помощь в прохождении практики и трудоустройстве.