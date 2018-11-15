К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд

Высшие хранители закона посчитали, что недоверие к судьям в вполне оправданно и законно

Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказывает свое мнение о любопытном решении судей КС.

«Конституционный суд разрешил Верховному суду передавать дела в суд другого российского субъекта для беспристрастного разбирательства.

Нашим делом был создан прецедент, из-за которого теперь не только изменился Уголовно-процессуальный кодекс России, но могут серьёзно пострадать люди, которые как мы - без вины виноватые.

В ходе нашего дела сторона обвинения в качестве довода для продления меры пресечения, заявляет о том, что я могу на кого-то повлиять. Но мне это не нужно, ведь сколько верёвочке не виться, а всё тайное станет явным.

Об этом, в том числе, свидетельствует и критическая статья «Подсудность дела измерят авторитетом» уважаемой мной газеты «КоммерсантЪ». На журналистов и на мнение экспертов, для которых «правовое регулирование по этому вопросу «останется серой зоной», я никак не влиял и вряд ли смог бы повлиять… Тем приятнее читать статью журналистки, чья фамилия, по случайному совпадению, созвучна с моей, осознавая, что система пока ещё не всех и не всё «прогнула».

Два с половиной года понадобилось этой системе, чтобы понять и принять безвыходность ситуации, в которую она сама себя поставила, и вот судебная власть таки переписывает законы «под нас» в попытке хоть как-то оправдать собственный произвол…Такой вот порочный замкнутый круг получается. Закон многомиллионной России изменить ради того, чтобы нас троих не судить дома, во Владивостоке.

Чувствуете значимость момента?»