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К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд
Высшие хранители закона посчитали, что недоверие к судьям в вполне оправданно и законно
Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказывает свое мнение о любопытном решении судей КС.
«Конституционный суд разрешил Верховному суду передавать дела в суд другого российского субъекта для беспристрастного разбирательства.
Нашим делом был создан прецедент, из-за которого теперь не только изменился Уголовно-процессуальный кодекс России, но могут серьёзно пострадать люди, которые как мы - без вины виноватые.
В ходе нашего дела сторона обвинения в качестве довода для продления меры пресечения, заявляет о том, что я могу на кого-то повлиять. Но мне это не нужно, ведь сколько верёвочке не виться, а всё тайное станет явным.
Об этом, в том числе, свидетельствует и критическая статья «Подсудность дела измерят авторитетом» уважаемой мной газеты «КоммерсантЪ». На журналистов и на мнение экспертов, для которых «правовое регулирование по этому вопросу «останется серой зоной», я никак не влиял и вряд ли смог бы повлиять… Тем приятнее читать статью журналистки, чья фамилия, по случайному совпадению, созвучна с моей, осознавая, что система пока ещё не всех и не всё «прогнула».
Два с половиной года понадобилось этой системе, чтобы понять и принять безвыходность ситуации, в которую она сама себя поставила, и вот судебная власть таки переписывает законы «под нас» в попытке хоть как-то оправдать собственный произвол…Такой вот порочный замкнутый круг получается. Закон многомиллионной России изменить ради того, чтобы нас троих не судить дома, во Владивостоке.
Чувствуете значимость момента?»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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