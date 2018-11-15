www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68 р. 100 JPY: 59.71 р.
EUR: 76.76 р. 10 CNY: 97.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд

15 Ноября 2018, 16:57 | Владивосток

Высшие хранители закона посчитали, что недоверие к судьям в  вполне оправданно и законно

Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказывает свое мнение о любопытном решении судей КС.

«Конституционный суд разрешил Верховному суду передавать дела в суд другого российского субъекта для беспристрастного разбирательства.

Нашим делом был создан прецедент, из-за которого теперь не только изменился Уголовно-процессуальный кодекс России, но могут серьёзно пострадать люди, которые как мы - без вины виноватые.

В ходе нашего дела сторона обвинения в качестве довода для продления меры пресечения, заявляет о том, что я могу на кого-то повлиять. Но мне это не нужно, ведь сколько верёвочке не виться, а всё тайное станет явным.

Об этом, в том числе, свидетельствует и критическая статья «Подсудность дела измерят авторитетом» уважаемой мной газеты «КоммерсантЪ». На журналистов и на мнение экспертов, для которых «правовое регулирование по этому вопросу «останется серой зоной», я никак не влиял и вряд ли смог бы повлиять… Тем приятнее читать статью журналистки, чья фамилия, по случайному совпадению, созвучна с моей, осознавая, что система пока ещё не всех и не всё «прогнула».

Два с половиной года понадобилось этой системе, чтобы понять и принять безвыходность ситуации, в которую она сама себя поставила, и вот судебная власть таки переписывает законы «под нас» в попытке хоть как-то оправдать собственный произвол…Такой вот порочный замкнутый круг получается. Закон многомиллионной России изменить ради того, чтобы нас троих не судить дома, во Владивостоке.

Чувствуете значимость момента?»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: дело  иск  адвокат  конституция  статья  Пушкарёв  суд  прокурор  кс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru