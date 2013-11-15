16 ноября кассы на вокзале станции Владивосток будут работать по-новому

В связи с проведением во Владивостоке эстафеты Олимпийского огня в субботу, 16 ноября, с 8:00 до 20:00 будут изменены места расположения касс пригородного сообщения РЖД. Как пояснили в пассажирском отделе пригородной пассажирской компании ОАО «Экспресс Приморья», приобрести билеты на электропоезда можно будет на 1-м этаже железнодорожного вокзала в кассовом зале поездов дальнего следования. Кассы пригородного сообщения в центральном зале работать не будут.

При этом в штатном режиме будет работать кассовый павильон, расположенный на виадуке со стороны центральной площади Владивостока. Кроме того, в помещении павильона билеты можно приобрести в билетопечатающих автоматах самообслуживания, а перед отправлением электропоездов на 4-ой посадочной платформе продажу билетов будут осуществлять кассиры-контролёры

ОАО «Экспресс Приморья» просит принять во внимание данную информацию при планировании поездок 16 ноября.

ZRPRESS.RU, Владивосток.