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Обманутые дольщики Владивостока снова вышли на митинг

15 Ноября 2011, 17:22 | Владивосток

Боевые песни Великой Отечественной войны звучали в преддверии выступлений обманутых владивостокских участников долевого строительства в минувшее воскресенье на центральной площади Владивостока. «Войско» вышло на «позиции» относительно небольшим – всего сотня-полторы представителей. Его ряды по сравнению с прошлым митингом несколько поредели. Часть «бойцов», видимо, просто разочарована, что их проблемы так и не сдвинулись ни на йоту.

На сегодня общественная организация «Общество обманутых дольщиков г. Владивостока» объединяет уже не 9 «официальных» вроде бы проблемных домов, а 15. На митинге были названы их адреса. Это: ул. Кипарисовая, 2, Тобольская, 11, Зейская, 10-12, Овчинникова, 20, Пр. Комарова, 45, Проспект 100-летия Владивостока, 100в, Ватутина, 27, Кипарисовая, 26, Чкалова, 30, Круговая, 14, Авроровская, 30, Грибоедова, 46, Славянская, 17, Пихтовая, 35. Вполне вероятно, что этот список еще может быть расширен, а, может быть, часть дольщиков пока еще недостаточно «хорошо» обманута или уверена, что их-то, умных, никто не проведет.

Митинг получил антиправительственный характер. В выступлениях и выкриках из толпы звучали призывы отправить в отставку правительство, «уволить» Виктора ИШАЕВА, снять Сергея ДАРЬКИНА и Игоря ПУШКАРЕВА, которые допустили долевое строительство до такого состояния, что в нем работают застройщики, потерявшие честь и совесть. На словах доставалось и правящей партии «Единая Россия» - дольщики были явно против нее и грозили на выборах не дать ей ни одного голоса, поскольку она де тоже повинна, что не смогла эффективно пресечь произвол.

В этом номере мы публикуем материал председателя общественной организации «Общество обманутых дольщиков г. Владивостока» о том обмане, который царит в отношении них во Владивостоке.

Автор: Виктор Кудинов
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