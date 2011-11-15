Опоры моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке демонтируют

Демонтаж временных опор красного цвета, что помогли строителям моста через бухту Золотой Рог, начался во Владивостоке.

Строители предупреждают жителей о возможности падения тяжелых предметов на проезжую часть и тротуары. Процесс разборки займет довольно много времени. Водителей настоятельно просят не парковать машины под опорами.