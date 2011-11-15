Владивостокский парусник "Надежда" отказался от захода на саммит АТЭС

Парусник «Надежда» полностью оправдал свое название. Несмотря на надежды, что к саммиту «все рассосется», фрегат после отказа заходить в Сан-Франциско отказался от захода в Гонолулу. Курсанты, говорят, вовсю распевают «Гудбай, Америка»!

Ситуация, вызванная рекомендацией российского МИДа избежать захода в американские порты из-за возможности ареста судна в связи с судебными решениями по «делу Шнеерсона» (см. «ЗР» от 25 октября 2011 г.), к началу саммита АТЭС в Гонолулу не рассосалась. Хотя «Надежда» к Гавайям шла в надежде на то, что дипломаты вопрос решат.

Теперь пресс-служба Морского университета сообщает, что делегация вуза вылетела в Гонолулу самолетом, стало быть, «главная часть похода «Надежды» не сорвется». «Часть», напомним, заключалась в передаче символической эстафеты на проведение саммита АТЭС во Владивостоке от саммита АТЭС в Гонолулу. Понятно, что ни во Владивостоке, ни тем более в МГУ им. Невельского виновного в этой досадной ситуации нет. Эксперт «Морского бюллетеня» Михаил ВОЙТЕНКО полагает, что реальной причиной отмены захода в порты Сан-Франциско и Гонолулу послужило «первое и единственное, что приходит в голову, это список Магнитского и обещанные МИДом России нелицеприятные реакции».

Однако у нашего тандема тяжелая рука. На Тихоокеанский поход «Надежду» благословил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ собственноручно 28 сентября 2010 года в Шанхае, написав «Поход ПУС «Надежда» - важное и хорошее мероприятие, приуроченное к саммиту АТЭС – 2012. Удачи!». А 7 июля 2011 года премьер-министр Владимир ПУТИН подписал распоряжение Правительства Российской Федерации, которое придало походу «Надежды» высокий государственный статус. Удачи не получилось с самого начала. Полутора суток экипаж парусника стоял перед бухтой Аякс в сентябре в надежде на посещение фрегата председателем правительства для участия в торжественной церемонии проводов. Владимир Путин на борт не поднялся, он запускал на острове Русском газопровод.

После этого парусник по каким-то причинам не пошел в Канаду, а должен был зайти в Ричмонд, теперь вот помахали ручкой портам Америки. 13 декабря «Надежда» должна быть в Йокогаме...