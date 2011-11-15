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18 инноваторов ДВФУ претендуют на гранты фонда «У.М.Н.И.К.»

15 Ноября 2011, 03:43 | Владивосток

В Инженерной школе во Владивостоке идет подготовка к итоговому этапу программы по финансовой поддержке молодых исследователей.

Четвертый год в Приморье реализуется программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Программа помогает начинающим ученым самореализоваться в исследовательской работе и стимулирует участие в научно-технической и инновационной деятельности через финансовую поддержку молодежных исследований.

Базовым вузом для организации конкурсов программы на Дальнем Востоке выступает ДВФУ. Сегодня в этом университете учатся и работают 29 победителей программы, научные проекты которых реализуются на сумму около 100 миллионов рублей.

В начале нового учебного года в ДВФУ был организован экспертный совет программы, в который вошли заместитель директора Инженерной школы ДВФУ по науке и инновациям Сергей Голиков, начальник научно-организационного управления Вячеслав Кузин, начальник отдела сопровождения НИОКР Константин Урываев и другие.

8 ноября в Инженерной школе ДВФУ состоялось заседание экспертного совета по отбору кандидатов на осенний тур программы «У.М.Н.И.К.» по направлениям: «новые технологии строительства и производства строительных материалов», «электроника и микроэлектроника», «приборостроение», «энергетика, включая нетрадиционную», «станкостроение и инструментальное производство», «химическое и нефтехимическое машиностроение, насосы, компрессоры, холодильное оборудование», а также «машиностроение и транспорт».

Для участия в итоговом этапе конкурса экспертный совет рекомендовал 18 научных докладов студентов и аспирантов Инженерной школы ДВФУ. Среди них — Анна Бондяева с докладом «Разработка технологий сборки оснований стальных ледостойких платформ на плаву», Андрей Вара с докладом «Активное виброгашение в металлорежущих станках при фрезеровании тонкостенных деталей», Максим Викторманов с докладом «Дорожный каток с мультипликативным воздействием», Роман Каминский с докладом «Разработка принципов расчета и технологии изготовления конструкций стилизованных зданий архитектуры стран Дальнего Востока», Виктор Штука с докладом «Применение антенн со специальными диаграммами направленности в подводных аппаратах» и другие.

Для подготовки к финальному этапу программы «У.М.Н.И.К.» для ребят был организован семинар-тренинг. Член экспертного совета конкурса Константин Урываев отметил, что эта программа — самая мощная в России по финансовой поддержке молодых инноваторов.

— Каждый из победителей конкурса получит возможность заключить контракт на 270 тысяч рублей для выполнения научных исследований и сможет воплотить свою идею в виде конечной технологии или продукта, — сообщил Константин Урываев.

Итоговый отборочный тур программы «У.М.Н.И.К.» состоится в Дальневосточном федеральном университете 28 ноября

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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